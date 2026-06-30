EHC Kloten verpflichtet Santo Simmchen

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten verstärkt seine Goalie-Abteilung mit Santo Simmchen.

Der 20-jährige Torhüter unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird in der Saison 2026/27 im Rahmen der bewährten Partnerschaft mit dem HC Thurgau hauptsächlich in der Swiss League zum Einsatz kommen. Gleichzeitig verlängern der EHC Kloten und der HC Thurgau ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr.

Simmchen gilt als talentierter und entwicklungsfähiger Torhüter. Der Schweizer mit deutschem Pass sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen im Schweizer Nachwuchs- und Profieishockey sowie im Ausland. Zuletzt stand er beim HC La Chaux-de-Fonds unter Vertrag und absolvierte davor Einsätze beim EV Zug sowie in Nordamerika.

Ricardo Schödler (Sportchef): „Mit der Verpflichtung von Santo Simmchen setzt der EHC Kloten den eingeschlagenen Weg in der Entwicklung junger Torhüter konsequent fort. Neben dem Goalie-Trio der 1. Mannschaft verfügt der Club mit Erik Liljequist (Jahrgang 2006), der nach seiner Zeit beim EHC Visp nach Kloten zurückkehrt, Cedric Gerber (2007) und Silvan Grimm (2008) über weitere vielversprechende Torhüter in der eigenen Pipeline.“

Der EHC Kloten heisst Santo Simmchen herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in Blau-Weiss-Rot.

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro