Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EHC Kloten EHC Kloten verpflichtet Raphael Prassl ab Saison 2026/27
EHC KlotenTransfers

EHC Kloten verpflichtet Raphael Prassl ab Saison 2026/27

3. November 20251 Mins read62
Share
Raphael Prassl - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Share

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Verpflichtung des Schweizer Centers Raphael Prassl bekannt zu geben.

Prassl unterschreibt einen Dreijahresvertrag ab der Saison 2026/27.

Der 27-jÃ¤hrige Raphael Prassl verstÃ¤rkt das Kader und bringt reichlich Erfahrung aus der hÃ¶chsten Schweizer Spielklasse mit. Der spielstarke Center wurde in der Saison 2017/18 Schweizermeister und hat seither bei Clubs wie dem ZSC, HC Davos und HC Lausanne seine QualitÃ¤ten unter Beweis gestellt.

Prassl zeichnet sich durch seine hervorragende SpielÃ¼bersicht, prÃ¤zises Passspiel aus und gilt als starker Zweiweg-Center. Mit seiner Ruhe am Puck und seiner FÃ¤higkeit, das Spiel zu lesen, ist er sowohl offensiv wie auch defensiv ein wertvoller Faktor.

Ricardo SchÃ¶dler (Sportchef): „Mit Raphael gewinnen wir einen Spieler, der unsere Center-Position stÃ¤rkt und unser Team auf und neben dem Eis bereichert. Raphael ist ein Top Athlet und wird mithelfen, unser Team in vielen Situationen besser zu machen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

890
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

Share
Previous post AuswÃ¤rtssieg des ERC in FÃ¼rstenfeldbruck

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +LÃ¶wen FrankfurtTransfers

LÃ¶wen Frankfurt stellen Tom Rowe frei! â€žLange, interessante und facettenreiche Kandidaten-Listeâ€œ â€“ Suche nach dem Nachfolger lÃ¤uft

Frankfurt. (EM) Es war ihnen ganze zwei SÃ¤tze auf der Webseite, sowie...

By3. November 2025
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Tyler Moy bis 2030 beim SCRJ!

Rapperswil. (PM Lakers) Tyler Moy bekennt sich zu Â«RappiÂ». Der Topskorer der...

By1. November 2025
Luchse LauterbachTransfers

Luchse Lauterbach verpflichten neuen Spieler

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse mussten in den vergangenen Tagen einen...

By1. November 2025
Blue Devils WeidenTransfers

Christian Neuert hilft bei den Blue Devils aus

Weiden. (PM Blue Devils) StÃ¼rmer Christian Neuert wird am kommenden Wochenende im...

By31. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten