EHC Kloten verpflichtet Raphael Prassl ab Saison 2026/27

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Verpflichtung des Schweizer Centers Raphael Prassl bekannt zu geben.

Prassl unterschreibt einen Dreijahresvertrag ab der Saison 2026/27.

Der 27-jÃ¤hrige Raphael Prassl verstÃ¤rkt das Kader und bringt reichlich Erfahrung aus der hÃ¶chsten Schweizer Spielklasse mit. Der spielstarke Center wurde in der Saison 2017/18 Schweizermeister und hat seither bei Clubs wie dem ZSC, HC Davos und HC Lausanne seine QualitÃ¤ten unter Beweis gestellt.

Prassl zeichnet sich durch seine hervorragende SpielÃ¼bersicht, prÃ¤zises Passspiel aus und gilt als starker Zweiweg-Center. Mit seiner Ruhe am Puck und seiner FÃ¤higkeit, das Spiel zu lesen, ist er sowohl offensiv wie auch defensiv ein wertvoller Faktor.

Ricardo SchÃ¶dler (Sportchef): „Mit Raphael gewinnen wir einen Spieler, der unsere Center-Position stÃ¤rkt und unser Team auf und neben dem Eis bereichert. Raphael ist ein Top Athlet und wird mithelfen, unser Team in vielen Situationen besser zu machen.“

