EHC Kloten verpflichtet per sofort finnischen Stürmer mit NHL-Erfahrung

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Brandon Gignac und Pontus Åberg und verpflichtet per sofort den finnischen Stürmer Joona Luoto.

Der 28-Jährige kennt die National League bereits aus der Saison 2023/24, als er für den SC Bern in 52 Spielen 30 Skorerpunkte (20 Tore) erzielte.

Luoto unterschreibt beim EHC Kloten einen Vertrag bis zum 30. November 2026 mit einer gegenseitigen Option bis zum Ende der Saison 2026/27. Der 190 cm grosse und rund 90 kg schwere Flügelstürmer bringt viel physische Präsenz mit und soll dem EHC Kloten damit ein zusätzliches Element im Angriff geben.

Der in Tampere geborene Finne verbrachte einen grossen Teil seiner bisherigen Karriere bei Tappara Tampere und gewann mit dem Traditionsclub zweimal die finnische Meisterschaft. 2022 wurde Luoto zudem als wertvollster Spieler der Liiga-Playoffs ausgezeichnet. Darüber hinaus absolvierte er insgesamt 23 NHL-Spiele für die Winnipeg Jets und Columbus Blue Jackets sowie 74 Partien in der AHL. Zuletzt spielte er für HV71 in der schwedischen SHL.

Ricardo Schödler (Sportchef): «Mit Joona Luoto bekommen wir einen physisch starken Spieler, er bringt viel Präsenz mit, hat einen guten Schuss und ist besonders stark rund um das gegnerische Tor. Gleichzeitig kennt er die National League bereits und wird uns damit auch kurzfristig helfen können.»

Der EHC Kloten heisst Joona Luoto herzlich in der Flughafenstadt willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in Kloten.

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