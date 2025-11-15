Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EHC Kloten EHC Kloten verlängert mit Nicholas Steiner und Leandro Profico
EHC KlotenTransfers

EHC Kloten verlängert mit Nicholas Steiner und Leandro Profico

15. November 20251 Mins read24
Share
EHC Kloten
Share

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Nicholas Steiner um zwei weitere Saisons bekanntzugeben.

Nach seinem Kreuzbandriss ist Nicholas beeindruckend stark zurückgekommen. Mit seiner Erfahrung und seiner abgeklärten Spielweise bringt er grosse Stabilität in unsere Defensive. Steiner überzeugt durch seine gut geführten Zweikämpfe, gute Entscheidungen und seinen unermüdlichen Einsatz für das Team.

Ricardo Schödler (Sportchef): „Stouney ist nach seinem Kreuzbandriss unglaublich stark zurückgekommen und bringt unserer Defensive eine grosse Stabilität. Er ist ein Vorbild in Sachen Arbeitseinstellung und Teamgeist.“

Der EHC Kloten freut sich sehr, weiterhin auf die Qualitäten und den Einsatz von Nicholas Steiner zählen zu dürfen.

Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Leandro Profico um eine weitere Saisons bekanntzugeben.

Profico ist ein smarter Verteidiger, der ein grosses Spielverständnis mitbringt. Er bewegt sich toll mit dem Puck und hat immer wieder das Auge für den freien Mitspieler.

Ricardo Schödler (Sportchef): „Unser Eishockey passt perfekt zu den Anlagen von Profi. Er bringt viel Erfahrung mit und ist spielerisch auf einem tollen Niveau. Er ist ein spielerischer Verteidiger, der mit dem Puck umgehen kann.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

224
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Viel Aufwand, wenig Ertrag: Heimniederlage gegen Schwenningen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC Langnau TigersTransfers

Santtu Kinnunen verlängert bei den SCL Tigers bis 2026/27

Langnau. (PM SCL) Der finnische Verteidiger Santtu Kinnunen bleibt über die laufende...

By14. November 2025
Düsseldorfer EGTransfers

DEG-Goalie Leon Hümer soll in der Wedemark Spielpraxis erhalten

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG besorgt ihrem Torhüter Leon Hümer wichtige...

By13. November 2025
Ravensburg TowerstarsTransfers

Jan Wieszinski bleibt bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Verteidiger Jan Wieszinski, der aufgrund der Verletzungsausfälle vor der...

By13. November 2025
HC Ambri-PiottaTransfers

Michal Čajkovský in Biancoblù bis zum Saisonende

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des slowakischen...

By12. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten