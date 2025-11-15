EHC Kloten verlängert mit Nicholas Steiner und Leandro Profico

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Nicholas Steiner um zwei weitere Saisons bekanntzugeben.

Nach seinem Kreuzbandriss ist Nicholas beeindruckend stark zurückgekommen. Mit seiner Erfahrung und seiner abgeklärten Spielweise bringt er grosse Stabilität in unsere Defensive. Steiner überzeugt durch seine gut geführten Zweikämpfe, gute Entscheidungen und seinen unermüdlichen Einsatz für das Team.

Ricardo Schödler (Sportchef): „Stouney ist nach seinem Kreuzbandriss unglaublich stark zurückgekommen und bringt unserer Defensive eine grosse Stabilität. Er ist ein Vorbild in Sachen Arbeitseinstellung und Teamgeist.“

Der EHC Kloten freut sich sehr, weiterhin auf die Qualitäten und den Einsatz von Nicholas Steiner zählen zu dürfen.

Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Leandro Profico um eine weitere Saisons bekanntzugeben.

Profico ist ein smarter Verteidiger, der ein grosses Spielverständnis mitbringt. Er bewegt sich toll mit dem Puck und hat immer wieder das Auge für den freien Mitspieler.

Ricardo Schödler (Sportchef): „Unser Eishockey passt perfekt zu den Anlagen von Profi. Er bringt viel Erfahrung mit und ist spielerisch auf einem tollen Niveau. Er ist ein spielerischer Verteidiger, der mit dem Puck umgehen kann.“

