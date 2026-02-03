EHC Kloten und ZSC Lions tauschen Harrison Schreiber und Joel Henry

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten und die ZSC Lions haben sich auf einen Spielertausch geeinigt.

Harrison Schreiber wechselt zu den ZSC Lions, während Joel Henry neu für den EHC Kloten mit der Rückennummer 13 auflaufen wird.

Joel Henry gilt als sehr talentierter Spieler, der sowohl als Center wie auch als Flügel eingesetzt werden kann. Er überzeugt durch seine Spielintelligenz, seine technischen Fähigkeiten sowie durch gute Übersicht und Spielverständnis.

Joel Henry stösst zum EHC Kloten und wird ab kommender Woche bereits mit der Mannschaft trainieren. Der 22-jährige Stürmer wird voraussichtlich bis zum Ende der Saison 2025/26 dem Klotener Kader angehören.

Im Gegenzug verabschiedet sich der EHC Kloten von Harrison Schreiber, der über mehrere Saisons hinweg Teil der Mannschaft war. Der EHC Kloten bedankt sich herzlich bei Harrison Schreiber für seinen Einsatz im Trikot des EHC Kloten und wünscht ihm bei den ZSC Lions sportlich wie persönlich alles Gute für die Zukunft.

Der EHC Kloten freut sich auf die Zusammenarbeit mit Joel Henry.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!