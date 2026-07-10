EHC Kloten: Nicholas Steiner erleidet Achillessehnenriss, Dominik Schlumpf verpflichtet

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten muss in den kommenden Monaten auf Verteidiger Nicholas Steiner verzichten.

Der 35-Jährige hat sich am 2. Juli 2026 im zweitletzten Training vor der Sommerpause, einen Riss der Achillessehne zugezogen. Die Verletzung wurde in der Schulthess Klinik, dem offiziellen Medical Partner des EHC Kloten, erfolgreich operiert. Nicholas Steiner wird nun mit der Rehabilitation bei der MedBase beginnen und erhält dabei die bestmögliche medizinische Betreuung.

Ricardo Schödler (Sportchef) stand nach der Operation mit Nicholas Steiner in Kontakt: «Die Nachricht hat mich natürlich sehr getroffen. Ich habe gleich nach der Operation mit Nicholas telefoniert und es war schön zu hören, wie positiv und motiviert er bereits wieder nach vorne blickt. Diese Einstellung zeichnet ihn aus. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück aufs Eis bestmöglich unterstützen und freuen uns schon heute auf seine Rückkehr.»

Dominik Schlumpf zum EHC Kloten

Der EHC Kloten hat auf den langfristigen Ausfall bereits reagiert und verpflichtet mit dem 35-jährigen Dominik Schlumpf einen erfahrenen Verteidiger für die Saison 2026/27. Der Rechtsschütze bringt grosse Erfahrung aus der National League sowie auf internationalem Parkett mit. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand er an Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2018 im Einsatz. Mit seinem ähnlichen Spielerprofil, seiner defensiven Stabilität und seiner Routine bringt Dominik Schlumpf ideale Voraussetzungen mit, um die Rolle von Nicholas Steiner im Team bestmöglich zu übernehmen.

Gian Keller in die QMJHL gedrafted

Mit Gian Keller (Jahrgang 2008), der in diesem Sommer in die QMJHL zu den Armada de Blainville-Boisbriand gedraftet wurde, sowie Mike Cuesta (Jahrgang 2007), der zu den Brooks Bandits (BCHL, Kanada) wechselt, und Vito Thoma (Jahrgang 2008), der sich den Växjö Lakers (Schweden) anschliesst, sammeln drei vielversprechende Verteidiger aus unserer Nachwuchsorganisation in der kommenden Saison wertvolle Auslandserfahrung.

Gleichzeitig verfügt der EHC Kloten weiterhin über mehrere vielversprechende Nachwuchsspieler. Mit den aktuellen U18-Nationalspieler Laurin Rupli (Jahrgang 2009) und Philipp Moser (Jahrgang 2009) stehen zwei talentierte Verteidiger in den eigenen Reihen, die gemeinsam mit weiteren Nachwuchstalenten Schritt für Schritt an die 1. Mannschaft herangeführt werden sollen.

Der gesamte EHC Kloten wünscht Nicholas Steiner eine erfolgreiche Rehabilitation und eine baldige Rückkehr aufs Eis und herzlich willkommen beim EHC Kloten, Dominik Schlumpf!

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro