EHC holt die Meister-BÃ¤ren zurÃ¼ck

Dieser Eishockey-Tag wird Erinnerungen an die Sternstunden des Neuwieder Eishockey wecken und zum großen Wiedersehen mit den Helden von einst.

Vorstand, Funktionäre und einige treue Fans des EHC „Die Bären“ 2016 haben Kontakte ausgegraben, alte Verbindungen spielen lassen und 25 Jahre nach dem erstmaligen Gewinn der Erstliga-Meisterschaft durch die Bären zahlreiche Spieler aus der Meistermannschaften von 1996/97 und 1997/98 für eine ganz besondere Begegnung am 8. Oktober im Icehouse begeistern können.

Die Allstars treffen an diesem Tag auf die neue Regionalliga-Mannschaft des EHC.

Mario Naster, Peter Juchem, Jens Hergt, Sylvain Beauchamp und Co. sind zwar ein paar Jahre älter geworden, aber auf die Anfragen, ob sie noch einmal auf das Eis der Bärenhöhle zurückkehren möchten, antworteten sie genauso wie bereits viele andere Spieler sofort mit einem überzeugten „Ja“. Zu überwältigend sind bei ihnen noch heute die Erinnerungen an die Meisterkrönungen in der Bärenhöhle Ende der 1990er-Jahre nach den Finalspielen gegen den TSV Erding und den EC Bad Nauheim. Auch der damalige Erfolgstrainer Lubomir Pokovic darf nicht fehlen.

„Mit diesem Event sorgen wir mit Sicherheit für ein absolutes sportliches Highlight, das besonders die Herzen der alteingesessenen Neuwieder Eishockey-Fans aufgehen lassen wird. Dieser Tag wird den Zuschauern genauso wie den Spielern hoffentlich noch lange in positiver Erinnerung bleiben“, sagt der EHC-Vorsitzende Uli Günster.

Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf und „Aftershow-Programm“ gibt der EHC rechtzeitig bekannt.