EHC Freiburg will entscheidende Punkte im Saisonendspurt

Freiburg. (PM EHCF) Nur noch zwei Begegnungen stehen auf dem Plan vor dem Start der Endrunde und beide finden in der Echte Helden Arena statt.

Den Auftakt dieses Heimspiel-Doppelpacks macht das Duell am Freitag gegen die Düsseldorfer EG.

Am letzten Wochenende der DEL2-Hauptrunde 2025/26 steht für unsere Wölfe noch einmal ein wichtiger Heimspiel-Doppelpack auf dem Programm. Im Duell mit der Düsseldorfer EG geht es auf heimischem Eis, wie bereits seit Wochen, um entscheidende Punkte im Saisonendspurt.

Ausgangslage: Theoretisch könnten die Freiburger den Rückstand von sechs Punkten auf die Eispiraten noch aufholen. Aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz ist diese Chance lediglich theoretische Natur. In den verbleibenden beiden Spielen richtet sich der Blick daher vor allem auf die Teams aus Bad Nauheim, Weiden und Kaufbeuren. Sowohl die Roten Teufel als auch die Blue Devils liegen jeweils vier Punkte hinter den Wölfen und damit in unmittelbarer Schlagdistanz. Doch auch für die Gäste aus Düsseldorf steht noch einiges auf dem Spiel: Es geht um das Heimrecht in den Pre-Playoffs. Da die DEG gegenüber dem direkten Konkurrenten aus Landshut das schlechtere Torverhältnis ausweist und die Niederbayern derzeit drei Punkte voraus sind, stehen die Düsseldorfer in den letzten beiden Spielen unter Zugzwang.

In dieser Saison trafen die Wölfe bislang dreimal auf die Düsseldorfer EG. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Rheinländer knapp mit 2:3 für sich. Im zweiten Duell konnten die Wölfe jedoch mit einem 3:1-Auswärtssieg antworten. Das dritte Spiel ging nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit schließlich im Penaltyschießen mit 2:3 an die DEG.

Wissenswert: Mit Yushiroh Hirano, Erik Bradford, Maximilian Faber und Ture Linden haben bereits vier Spieler im Kader der Düsseldorfer EG die Marke von 45 Scorerpunkten überschritten. Gleichzeitig liefern sich die vier Offensivkräfte ein spannendes Rennen um die interne Topscorer-Krone. Mit 46 beziehungsweise 45 Scorerpunkten liegen sie dicht beieinander, sodass sich der Träger des Goldhelms in den verbleibenden beiden Spielen der Hauptrunde durchaus noch einmal ändern könnte. Die Special-Teams könnten in dieser Partie ein entscheidender Faktor werden. Im Powerplay haben die Wölfe mit einer Erfolgsquote von 22,3 % gegenüber 21 % der Düsseldorfer leicht die Nase vorn. In Unterzahl zeigt sich hingegen ein umgekehrtes Bild: Hier liegen die Gäste statistisch knapp vorne und kommen auf eine Quote von 76,6 %, während die Wölfe bislang 74,4 % ihrer Unterzahlsituationen überstehen. Insgesamt zeigen die Zahlen jedoch, dass sich beide Teams in den Special-Teams auf sehr ähnlichem Niveau bewegen.

Kader-Update: Julian Airich und Eero Elo fallen für den Rest der Saison aus, ebenso wird Maximilian Leitner in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. Nach ihren Verletzungen im Auswärtsspiel in Regensburg stehen auch Nikolas Linsenmaier und Petr Heider an diesem Wochenende erneut nicht zur Verfügung. Torhüter Fabian Hegmann hat diese Woche bereits wieder voll mit der Mannschaft trainiert und ist daher eine mögliche Option für den Kader. Lynden McCallum wurde nach seiner Spieldauerdisziplinarstrafe nicht weiter bestraft und steht Cheftrainer Juraj Faith damit uneingeschränkt zur Verfügung. Zudem könnte Neuzugang Spencer Berry erstmals in den Kader rücken.

Stimme zum Duell: „Auch wenn wir Platz 10 nur noch rechnerisch erreichen können, wollen wir dort weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir wollen die Situation annehmen und uns die bestmögliche Ausgangslage sichern. Dafür gilt es bereits gegen Düsseldorf entscheidende Punkte zu holen.“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets für das Duell mit den Ravensburg Towerstars gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.