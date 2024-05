EHC Freiburg verzeichnet drei weitere AbgÃ¤nge

Freiburg. (PM EHCF) Mit David Zabolotny, Jesse Roach und Pascal Grosse kann der EHC Freiburg drei weitere Personalentscheidungen für die kommende DEL2-Saison verkünden. Der...

Der 30-jährige David Zabolotny kam vergangenes Jahr nach dem Ausfall von Patrik Cerveny aus dem polnischen Krakau nach Freiburg und hütete in insgesamt 20 Pflichtspielen das Wölfe-Tor. Als polnischer Nationaltorhüter wünschen wir dem sympathischen und zuvorkommenden Schlussmann viel Erfolg bei der anstehenden Eishockey-WM in Tschechien.

Als variabel einsetzbarer Stürmer und Verteidiger kam Jesse Roach vom damaligen Ligakonkurrenten aus Bayreuth nach Freiburg und lief dabei insgesamt in 45 Spielen für die Freiburger auf. In seiner Rolle als Verteidiger konnte Jesse Roach dabei zehn Scorerpunkte auf seinem Konto verzeichnen und bestach besonders durch seinen Einsatz und die nötige Physis.

Kurz vor Ablauf der Transferperiode kam der 25-jährige Pascal Grosse als Absicherung in der Defensive in den Kader der Wölfe und unterstützte das Rudel in zwei Pflichtspielen.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft im Trikot der Wölfe und wünscht ihnen sportlich als auch privat alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Weg.