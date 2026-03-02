EHC Freiburg verstärkt sich kurz vor Transferschluss

Freiburg. (PM EHCF) Kurz vor Ende des Transferfensters verstärken sich die Wölfe erneut: Mit dem 27-jährigen Spencer Berry können die Verantwortlichen des EHC Freiburg mit Blick auf die anstehende Endrunde einen weiteren Neuzugang im Wolfsrudel begrüßen.

Der defensivstarke Verteidiger bringt bereits Erfahrung aus der zweiten Liga sowie die körperliche Präsenz mit, die insbesondere in der entscheidenden Saisonphase von großer Bedeutung ist. Aus der nordamerikanischen Collegeliga kam der linksschütze zur Saison 2023/24 nach Deutschland und trug hier das Trikot der Bietigheim Steelers in der DEL2. Nach einer Spielzeit bei den Hammer Eisbären schloss sich der Defensivspezialist zur laufenden Saison den Heilbronner Falken an, von wo er nun für den Saisonendspurt die Wölfe verstärkt.

„Mit Blick auf die Endrunde war es für uns wichtig, auch defensiv für zusätzliche Entlastung zu sorgen. Mit Spencer gewinnen wir nun einen Spieler, der nicht nur die Liga kennt, sondern auch in seinem Profil perfekt zu unserem Kader passt“, erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Neuzugang Spencer Berry ergänzt: „Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, in dieser Phase nach Freiburg zu kommen. Ich möchte mich schnell einfinden, hart arbeiten und meinen Beitrag für das Team und den gesamten Verein leisten.“

Bereits morgen wird der Verteidiger mit der Rückennummer 4 im Breisgau eintreffen und steht Cheftrainer Juraj Faith damit voraussichtlich schon am kommenden Wochenende zur Verfügung.

Zur zusätzlichen Absicherung auf der Torhüterposition wurde zudem Janis Wagner mit einer Spielberechtigung ausgestattet. Der 32-Jährige, der bei den Wölfen zugleich das Amt des kaufmännischen Leiters innehat, beendete seine aktive Karriere nach der Saison 2023/24 in der internationalen BeNeLiga, stand seitdem jedoch regelmäßig gemeinsam mit den Profis auf dem Eis.