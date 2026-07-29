EHC Freiburg vermeldet zwei weitere Vertragsverlängerungen für die DEL2-Saison 2026/27

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg stellt weiter die Weichen für die kommende Spielzeit in der DEL2 und bindet Stürmer Christoph Kiefersauer sowie das Freiburger Eigengewächs Milan Klein weiterhin an den Verein.

Mit der Vertragsverlängerung von Christoph Kiefersauer bleibt dem EHC Freiburg eine erfahrene und verlässliche Stütze in der Offensive erhalten. Der 28-jährige Flügelstürmer aus Bad Tölz, der bereits von 2020 bis 2023 das Trikot der Wölfe trug und im Februar 2026 in den Breisgau zurückkehrte, bewies nach seiner Rückkehr schnell, wie nahtlos er sich wieder in die Mannschaft einfügte. Mit seiner reichhaltigen Erfahrung bringt der Linksschütze wichtige Impulse auf das Eis.

Der sportliche Leiter Simon Danner zur Verlängerung mit Kiefersauer: „Christoph kennt den Verein und unser Umfeld in- und auswendig. Nach seiner Rückkehr hat er sofort gezeigt, wie wichtig er für unsere Kaderstruktur ist. Er bringt Qualität und Tiefe in unsere Offensive, weshalb die Verlängerung ein logischer und wichtiger Schritt für uns war.“

Christoph Kiefersauer ergänzt: „Ich habe mich bei meiner Rückkehr nach Freiburg vom ersten Tag an wieder heimisch gefühlt. Der EHC ist ein besonderer Klub für mich, und ich freue mich sehr darauf, auch in der kommenden Saison für die Wölfe auf Torejagd zu gehen und gemeinsam mit dem Team und unseren Fans anzugreifen.“

Ebenfalls weiter für den EHC Freiburg auf dem Eis stehen wird Stürmer Milan Klein. Der 20-jährige, gebürtige Freiburger durchlief bereits den eigenen Nachwuchs der Wölfe und kehrte nach Stationen in Berlin und Nordamerika zu seinem Heimatverein zurück. Mit seinen hervorragenden physischen Voraussetzungen und seiner kontinuierlichen Entwicklung stellt der junge Angreifer eine vielverspochende Komponente im Kader der Breisgauer dar.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Christoph Kiefersauer @ Elite Prospects

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