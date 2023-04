EHC Freiburg verkÃ¼ndet erste Personalentscheidungen

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem Saisonende und abschließenden Gesprächen können die Wölfe weitere Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit verkünden. Mit Tor Immo, Hagen Kaisler,...

Freiburg. (PM EHCF) Nach dem Saisonende und abschließenden Gesprächen können die Wölfe weitere Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit verkünden.

Mit Tor Immo, Hagen Kaisler, Christoph Kiefersauer, Kevin Orendorz, Kenneth Hausinger, Joseph Campagna und Maurice Hempel spielen sieben Akteure der abgelaufenen Spielzeit in der sportlichen Planung für die DEL2-Saison 2023/24 keine weitere Rolle.

Der schwedische Importstürmer Tor Immo kam vor der Saison aus Znojmo in den Breisgau und entwickelte sich bei den Wölfen mit 61 Scorerpunkten zum Topscorer der abgelaufenen Saison.

Nach drei Jahren trennen sich die Wege von Hagen Kaisler und dem EHC Freiburg. Aus Crimmitschau kam der Verteidiger 2020 nach Freiburg und war in dieser Zeit an 24 Treffern beteiligt.

Ebenfalls nach drei Jahren wird Christoph Kiefersauer nicht mehr Teil des Wolfsrudels sein. Der in Bad Tölz geborene Stürmer kam aufgrund einer Verletzung in seinem ersten Jahr nicht zu vielen Einsätzen. In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte der Stürmer dann 51 Scorerpunkte auf seinem Konto verzeichnen.

Aus der Oberliga kam Kevin Orendorz im Sommer zu den Wölfen und steuerte in der DEL2-Saison 2022/23 insgesamt 34 Scorerpunkte bei.

Die beiden Nordamerikaner Kenneth Hausinger und Joseph Campagna stießen erst Anfang des Jahres in den Kader der Wölfe. Gemeinsam kommen die beiden Angreifer auf sieben Scorerpunkte in 12 Einsätzen.

Auf der Torhüterposition wird zudem Maurice Hempel die Wölfe verlassen. Das Freiburger-Eigengewächs kam hauptsächlich im EHC-Nachwuchs zum Einsatz und konnte in den letzten beiden Jahren erste Profierfahrung sammeln.

Der EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei diesen sieben Spielern für ihren Einsatz und die entgegengebrachte Leidenschaft im Trikot der Wölfe. Für die Zukunft wünschen wir allen sportlich sowie persönlich alles Gute.

