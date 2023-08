EHC Freiburg unterliegt im Pustertal deutlich – Das sagen Routinier Simon Danner und Neuzugang Alex Roach zum Spiel

Artikel anhören Bruneck / IT. (MR) Bei den Pustertaler Wölfen sahen die Wölfe aus dem Schwarzwald lange Zeit wenig Land und unterlagen mit 2:6...

Artikel anhören Artikel anhören

Bruneck / IT. (MR) Bei den Pustertaler Wölfen sahen die Wölfe aus dem Schwarzwald lange Zeit wenig Land und unterlagen mit 2:6 (1:3 / 1:3 / 0:0) deutlich.

Die Gastgeber in der sehr frischen Intercable Arena gingen gleich forsch zur Sache und setzten die Wölfe aus Deutschland mächtig unter Druck. Bereits die erste Strafe wurde mit dem Treffer bestraft, als noch keine drei Minuten gespielt waren. Freiburg machte es nach, hier dauerte es ganze 9 Sekunden, seit sich die Tür zur Strafbank geschlossen hatte, und Nick Master konnte den zwischenzeitlichen 1:2 Anschluss erzielen. Wenig später aber stellte der Ex-Nürnberger Rick Schofield mit seinem heute zweiten Treffer den 2-Tore-Abstand wieder her.

Auch im mittleren Durchgang war Freiburg noch nicht wirklich im Spiel an- und zu selten vor das Tor gekommen. Und so rutschte bei etwa dreimal so vielen Schüssen der Pustertaler eben auch der eine oder andere Schuss durch. Auf der anderen Seite konnte sich Freiburgs Neuzugang Parker Bowles in der 25. Spielminute für seinen Zug zum Tor belohnen. Er stellte auf 2:4. Doch die Hausherren hatten noch zwei Treffer auf Lager, ehe es mit 2:6 in die nächste Pause ging.

Die Wölfe Freiburg, die erst heute angereist waren, hatten nun endlich die Busbeine abgeschüttelt – auch daran muss man sich sicher erst wieder gewöhnen. Im Schlussabschnitt fanden sie eher zu ihrem Spiel, ließen hinten nichts mehr zu. Allerdings schafften sie selbst auch keinen weiteren Treffer, selbst wenn sie jetzt bessere Szenen nach vorne hatten. So steht am Ende eine 2:6 Niederlage im zweiten Testspiel in den Büchern, ehe es für Freiburg bereits am Samstag in Innsbruck weitergeht.

Fotostrecke zum Spiel

HC Pustertal - Wölfe Freiburg © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2023

Das sagen Alex Roach und Simon Danner zum Auftritt in Bruneck