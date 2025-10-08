EHC Freiburg trifft auf TabellenfÃ¼hrer Kassel und die Lausitzer FÃ¼chse

Freiburg. (PM EHCF) schwere AuswÃ¤rtshÃ¼rde bei den Huskies, â€žGroÃŸe Spieleâ€œ-Heimspiel am Sonntag in der Echte Helden Arena.

Der EHC Freiburg steht vor einem anspruchsvollen DEL2-Wochenende: Am Freitagabend gastieren die WÃ¶lfe beim derzeitigen TabellenfÃ¼hrer, den Kassel Huskies. Zwei Tage spÃ¤ter folgt in der Echte Helden Arena das Heimspiel gegen die Lausitzer FÃ¼chse. Ein Duell zweier Teams, die zuletzt Selbstvertrauen tanken konnten.

Das Heimspiel am Sonntag steht im Zeichen von â€žGroÃŸe Spiele â€“ Teamsport Freiburgâ€œ. â€žGroÃŸe Spieleâ€œ ist ein Zusammenschluss von vier Freiburger Spitzen-Sportvereinen, die gemeinsam ein Sportpaket mit emotionalem Teamsport in Basketball, Eishockey, Volleyball und Handball bieten und so den Spitzensport in Freiburg noch besser sichtbarer machen wollen.

AuswÃ¤rts bei den Kassel Huskies

Mit den Schlittenhunden wartet am Freitag (19:30 Uhr) ein echtes Spitzenteam auf die Breisgauer. Die Nordhessen sind mit groÃŸer Konstanz in die Saison gestartet und zÃ¤hlen zu den Topfavoriten auf den Titel. Dennoch hat der EHC Freiburg in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er gegen starke Gegner Ã¼berraschen kann.

Kassel verfÃ¼gt Ã¼ber eine der namhaftesten Offensivreihen der Liga: Neuzugang Tyler Benson, der bereits 38 NHL-Spiele fÃ¼r die Edmonton Oilers absolvierte, gilt als einer der talentiertesten Angreifer der DEL2. Neben ihm stehen mit Hunter Garlent, Bode Wilde und Tristan Keck weitere herausragende Spieler im Huskies-Kader. Besonders Keck Ã¼berzeugte in der vergangenen Saison mit 54 Scorerpunkten (38 Tore, 16 Assists) als bester Punktesammler seines Teams.

Heimspiel gegen die Lausitzer FÃ¼chse

Am Sonntag (Spielbeginn 18:30 Uhr) dÃ¼rfen sich die Freiburger Fans auf ein weiteres Heimspiel-Highlight freuen. Zu Gast beim â€žGroÃŸe Spieleâ€œ-Heimspiel in der Echte Helden Arena sind die Lausitzer FÃ¼chse, die zuletzt mit Siegen gegen Weiden (4:2) und Kaufbeuren (4:3 n. P.) Ã¼berzeugten.

Im Tor setzen die Sachsen auf Anthony Morrone, der mit einer Fangquote von 90,8 % zu den stabilsten Goalies der Liga zÃ¤hlt. UnterstÃ¼tzt wird er von Nachwuchstalent Lennart NeiÃŸe, der bei seinem bisherigen Einsatz eine beeindruckende Quote von 94,4 % erreichte. In der Defensive ragt Simon Stowasser heraus, ein ehemaliger Freiburger, der in dieser Saison bereits zwei Assists verbuchen konnte. ErgÃ¤nzt wird die Abwehr durch die produktiven Eric Hjorth, Kyle Havlena und Tim Sezemsky. Im Angriff fÃ¼hren Alexis Dâ€™Aoust und Lane Scheidl die interne Scorerliste an. Zudem stehen mit Filip Reisnecker, Georgij Saakyan und Hannu Tripcke gleich drei weitere ehemalige EHC-Spieler im Kader der FÃ¼chse. KapitÃ¤n Clarke Breitkreuz bringt als erfahrener FÃ¼hrungsspieler StabilitÃ¤t und Einsatzbereitschaft in das Team.

Kadersituation

FÃ¼r das gesamte Wochenende muss Cheftrainer Martin Stoukal auf den gesperrten Sameli VentelÃ¤ verzichten. Zudem stehen die verletzten Paul Bechtold und Maximilian Leitner weiterhin nicht zur VerfÃ¼gung. Julian Airich, der die letzten beiden Partien angeschlagen verpasste, ist derweil zurÃ¼ck im Mannschaftstraining.

Zudem wird Shawn Oâ€™Donnell ab sofort als Importspieler zur VerfÃ¼gung stehen. Da sich der Prozess seiner EinbÃ¼rgerung weiterhin verzÃ¶gert, hat sich die VereinsfÃ¼hrung nach sorgfÃ¤ltiger AbwÃ¤gung dazu entschlossen, die Importlizenz fÃ¼r den erfahrenen StÃ¼rmer in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Entscheidung wird sichergestellt, dass Oâ€™Donnell dem Team ohne weitere Unterbrechung zur VerfÃ¼gung steht und seine QualitÃ¤ten auf dem Eis voll einbringen kann.

Die Partie in Kassel findet am Freitag, den 10. Oktober 2025, um 19:30 Uhr statt. Das Heimspiel gegen die Lausitzer FÃ¼chse beginnt am Sonntag, den 12. Oktober 2025, um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena in Freiburg.

Tickets sind im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie nach VerfÃ¼gbarkeit an der Abendkasse erhÃ¤ltlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden zudem live bei sporteurope.tv Ã¼bertragen.

