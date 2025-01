EHC Freiburg trifft auf Landshut und Champion Regensburg

Freiburg. (PM EHCF) Für den EHC Freiburg geht es am kommenden Wochenende gegen die Teams aus Landshut und Regensburg

Was für ein Start in das neue Kalenderjahr 2025! Mit stark dezimiertem Kader und drei jungen Eigengewächsen in der Aufstellung holt sich das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky mit dem perfekten Wochenende gegen Crimmitschau (6:5) und Krefeld (3:2) die volle Punkteausbeute zum Jahresstart. In den kommenden beiden Spielen gegen Landshut (Freitag – 19:30 Uhr – Echte Helden Arena) und Regensburg sollte bereits jetzt für ordentlich Spannung gesorgt sein.

Heimduell gegen Landshut

Am Freitag um 19:30 Uhr erwartet unser Rudel den Traditionsklub des EV Landshut in der Echte Helden Arena. Das Team, gespickt mit den Ex-Wölfen Tor Immo, Nick Pageau und Philipp Wachter, rangiert derzeit denkbar knapp hinter Freiburg auf dem siebten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Vogler zeigt sich dabei besonders offensiv in bestechender Form. Mit 112 eigenen Treffern stehen die Landshuter ligaweit auf dem dritten Platz. Besonders die deutschen Goalgetter David Stieler, Yannick Wenzel und Julian Kornelli stechen dabei mit zusammen 37 Toren positiv heraus. Komplementiert wird der Angriff durch die beiden Importspieler Tor Immo und Jack Olin Doremus. Gegen die Isarstädter kommen unsere Wölfe in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt. Beiden bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den EVL. Vor den eigenen Fans in der heimischen Echte Helden Arena will das Team nun alles daran setzten, sich hierfür zu revanchieren.

Auswärts beim Meister

Für das nächste Auswärtsspiel der Saison macht sich der Mannschaftsbus der Wölfe am Sonntag auf den Weg nach Regensburg. Beim amtierenden DEL2-Meister wartet ab 17 Uhr eine schwierige Aufgabe auf das Rudel. Mit 44 Punkten aus 34 Spielen kratzen die Eisbären an der Playdown-Linie. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gab es für die Mannschaft von Peter Flache einen wichtigen 3:2-Heimsieg über die Blue Devils Weiden. Ein wichtiger Schlüssel der Regensburger ist dabei ihr Überzahlspiel. Mit starken 21,1 % rangieren sie hierbei auf dem vierten Platz. In den beiden vorausgegangenen Duellen zwischen Freiburg und Regensburg konnte sich jeweils die Heimmannschaft durchsetzen.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und der Abendkasse direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

