EHC Freiburg startet in die neue DEL2-Saison

Freiburg. (PM EHCF) Die lange Sommerpause ist vorbei: Am kommenden Wochenende startet der EHC Freiburg in die DEL2-Saison 2025/2026.

Zum Auftakt reisen die Wölfe am Freitag nach Hessen zum EC Bad Nauheim. Zwei Tage später, am Sonntag, wartet ein echtes Highlight auf die Freiburger Fans: Mit der Düsseldorfer EG gibt sich ein traditionsreicher Absteiger aus der PENNY-DEL in der Echte Helden Arena die Ehre.

Saisonauftakt in Bad Nauheim

Zum ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit gastiert das Team von Cheftrainer Martin Stloukal am Freitagabend beim EC Bad Nauheim. Die „Roten Teufel“, betreut vom ehemaligen Freiburger Trainer Peter Russell, setzen in dieser Saison auf zahlreiche bekannte Gesichter: Unter anderem kehren die früheren EHC-Spieler Parker Bowles und Garret Pruden in den Breisgau zurück, diesmal allerdings im Dress der Hessen. Die Offensive der Gastgeber ist mit Spielern wie Taylor Vause und Jordan Hickmott stets brandgefährlich. In der Defensive soll Neuzugang Justin MacPherson (zuvor Kansas City Mavericks, ECHL) für Stabilität sorgen. Im Tor vertraut Bad Nauheim weiterhin auf Jerry Kuhn, der mit einer Fangquote von über 92 Prozent zu den zuverlässigsten Goalies der Liga zählt.

Heimauftakt gegen die Düsseldorfer EG

Am Sonntag, den 21. September 2025, feiern die Freiburger ihren Heimauftakt gegen einen echten Traditionsverein. Die Düsseldorfer EG, mit acht deutschen Meisterschaften und einem Pokalsieg eine der erfolgreichsten Mannschaften im deutschen Eishockey, tritt nach dem Abstieg aus der PENNY DEL erstmals wieder in der DEL2 an.

Der Kader der DEG ist hochkarätig besetzt: Im Tor steht mit Ryan Bednard ein international erfahrener Keeper, der zuletzt in der britischen EIHL überzeugte. Die Abwehr wird von Routiniers wie Kevin Maginot, Max Balinson und Kapitän Maximilian Faber angeführt. Im Angriff warten zahlreiche bekannte Namen, darunter Kevin Orendorz, Lucas Lessio, Yushiroh Hirano und Leon Niederberger.

Die Vorbereitungsergebnisse zeigen: Die DEG ist bestens gerüstet. Gegen die Krefeld Pinguine gelang ein Sieg, auch Bad Nauheim wurde geschlagen.

Kadersituation

Nach ihrer Verletzung im ersten Testspiel wird für das erste Wochenende nur Christian Billich in den Kader zurückkehren. Nikolas Linsenmaier steht aktuell noch nicht wieder zur Verfügung. Abgesehen davon, können die Wölfe auf den gesamten Kader zurückgreifen. Welche vier Importspieler an diesem Wochenende von Cheftrainer Martin Stloukal den Vorzug bekommen, wird der weitere Verlauf der Trainingswoche zeigen.

Die Partie in Bad Nauheim findet am Freitag, den 19. September 2025, um 19:30 Uhr statt. Das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG beginnt am Sonntag, den 21. September 2025, um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena in Freiburg. Tickets für den Heimauftakt gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse. Alle Spiele der Wölfe werden zudem als Livestream bei sporteurope.tv übertragen.