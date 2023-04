EHC Freiburg sichert sich einen der besten deutschen Angreifer aus der Oberliga SÃ¼d

Freiburg. (PM EHCF) Einer der besten deutschen Angreifer der Oberliga Süd schließt sich dem EHC Freiburg an. Mit dem 22-jährigen Ludwig Nirschl stößt ein...

Mit dem 22-jährigen Ludwig Nirschl stößt ein junger, talentierter und torgefährlicher Angreifer in den Kader der Wölfe für die DEL2-Saison 2023/24.

Mit 76 Scorerpunkten (35 Tore, 41 Vorlagen) in 39 Spielen belegte der Angreifer bei den Tölzer Löwen in der abgelaufenen Spielzeit den zweiten Platz der internen Scorerliste. Mit einem Punkteschnitt von über 1,9 Punkten pro Spiel steht er hierbei noch vor vielen Importspielern mit an der Spitze der Oberliga Süd.

Neben zwei Spielzeiten bei Tölz und Memmingen kann der Angreifer mit seinen jungen Jahren auch bereits auf Erfahrung in der DEL2 zurückgreifen. In der Saison 2019/20 sammelte der gebürtige Regensburger erste Zweitligaerfahrung mit den Ravensburg Towerstars, bevor er die komplette Spielzeit 2020/21 bei den Lausitzer Füchsen verbrachte. Nun wird sich der talentierte Stürmer den Wölfen im Breisgau anschließen und das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Mit Ludwig ist es uns gelungen, einen jungen und hoffnungsvollen Stürmer in den Breisgau zu lotsen. Er hat in der Oberliga bewiesen, was er kann und sich damit für höhere Aufgaben empfohlen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Standort entschieden hat, und hoffen, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Karriere vorantreiben können.“

Neuzugang Ludwig Nirschl über seinen Wechsel nach Freiburg: „Ich freue mich natürlich sehr, in der kommenden Saison für die Wölfe spielen zu dürfen. Ich bin froh, dass ich mit Freiburg einen super Standort in der DEL2 habe, über den ich sehr viel Positives gehört habe. Ich freue mich schon darauf, die Mannschaft kennenzulernen und dann gemeinsam erfolgreich in die Saison zu starten“.

Zusammen mit Parker Bowles ist Ludwig Nirschl der zweite Neuzugang beim EHC Freiburg für die kommende Spielzeit.

