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EHC Freiburg

EHC Freiburg setzt kommissarisch auf vereinsinterne Kompetenz

6. April 20261 Mins read151
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Simon Danner - © Sportfoto-Sale (DR)
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Freiburg. (PM EHCF) Der Vorstand des EHC Freiburg richtet den Blick auf eine nachhaltige Besetzung der Position des Sportlichen Leiters.

In der Zwischenzeit übernimmt Simon Danner ab sofort die Funktion des zentralen Ansprechpartners für alle sportlichen Belange.

Mit Simon Danner steht dem Team in dieser Situation eine kompetente und vereinsnahe Lösung zur Verfügung. In der vergangenen Saison war er bereits als Co-Trainer der Wölfe tätig, kennt die Mannschaft bestens und genießt sowohl innerhalb des Vereins als auch im Vorstand großes Vertrauen.

Als ehemaliger Profi kann Simon Danner auf eine langjährige Karriere auf höchstem sportlichem Niveau zurückblicken. Zudem war er bereits in verschiedenen Funktionen für den EHC Freiburg tätig und ist mit den internen Abläufen sowie der sportlichen Ausrichtung des Vereins bestens vertraut. In seiner neuen Rolle übernimmt er die Verantwortung für die Kaderplanung in enger Abstimmung mit Vorstand und Sportausschuss.

Der Verein bedankt sich bei Peter Salmik für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

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