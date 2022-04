EHC Freiburg setzen weiter auf Hagen Kaisler

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 26-jährigen Hagen Kaisler präsentieren die Wölfe einen weiteren Verteidiger und Baustein für den Kader der DEL2-Saison 2022/23. Über die...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 26-jährigen Hagen Kaisler präsentieren die Wölfe einen weiteren Verteidiger und Baustein für den Kader der DEL2-Saison 2022/23.

Über die Düsseldorfer EG, die RB Hockey Juniors, den EHC München, den SC Riessersee und den Ligakonkurrenten aus Crimmitschau zog es den 184 cm großen Rechtsschützen in der Saison 2020/21 in den Breisgau. Mit dem EHC Freiburg geht der Verteidiger nun in der kommenden Saison bereits in seine dritte Spielzeit. Im Wölfe-Kader entwickelte sich Kaisler stetig weiter und etablierte sich als wichtige und standfeste Säule in der Defensivabteilung.

Sportdirektor Peter Salmik: „Hagen ist auf und neben dem Eis eine wichtige Figur in unserer Mannschaft. Er ist ein sehr hart arbeitender Zwei-Wege-Verteidiger und hat sich im Laufe der Saison immer weiter verbessert. Wir wissen ihn sehr zu schätzen. Auch Hagen ist sich seiner Rolle in unserem Kader sehr bewusst und erfüllt seine Aufgabe einwandfrei. Mit seiner Leistung hat er sich einen Vertrag mehr als verdient und wir sind froh, in weiterhin bei uns zu haben“.

Robert Hoffmann, Cheftrainer des EHC Freiburg, ergänzt: „Hagen stellt sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft, egal ob das auf dem Eis oder in der Kabine ist. Mit seinem Einsatz und seiner Leidenschaft ist er eine sehr große Bereicherung für unser Team. Defensiv macht er eine sehr gute Arbeit, muss aber auch noch an einigen Punkten arbeiten. Das werden wir in der kommenden Saison gemeinsam angehen, um das Beste aus ihm herauszuholen.“

Hagen Kaisler über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, auch nächste Saison wieder das Wölfe-Trikot tragen zu dürfen. Wir fühlen uns hier in Südbaden sehr wohl und schätzen das familiäre Umfeld rund um den Verein und die Mannschaft. Ich möchte natürlich auch nächstes Jahr noch mal einen Schritt nach vorne machen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen, um eine erfolgreiche Saison mit dem Rudel zu haben. Diese Saison habe ich die Echte Helden Arena zum ersten Mal mit unseren tollen Fans erlebt und hoffe, dass nächste Saison wieder alle Fans und Zuschauer kommen dürfen, um uns lautstark zu unterstützen. Ich freue mich auf euch!“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2022/23 (Stand: 22.04.2022):

Patrik Cerveny, Marvin Neher, Kevin Orendorz (Herner EV), Konstantin Bongers (Düsseldorfer EG U20) und Hagen Kaisler.