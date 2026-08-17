EHC Freiburg schließt seine Kaderplanung mit drei Try-outs ab

Freiburg. (PM EHCF) Die drei Akteure Artjom Khaidarov, Maik Hess und Maximilian Oswald erhalten jeweils einen Try-out-Vertrag bei den Wölfen.

Mit diesem Schritt sichert sich der südbadische DEL2-Ligist zusätzliche Breite und Qualität für das anstehende Eistraining sowie die ersten Testspiele. Alle drei Spieler haben ab sofort die Gelegenheit, sich im täglichen Trainingsbetrieb und in den Vorbereitungspartien für einen festen Vertrag im Kader des EHC Freiburg zu empfehlen.

Artjom Khaidarov bringt als Stürmer hohe Dynamik sowie Zug zum Tor mit und soll der Freiburger Offensive in der Testphase wertvolle Impulse verleihen. Mit Verteidiger Maik Hess stoßen physische Präsenz und starke Zweikampfführung zum Team, die der Wölfe-Defensive zusätzliche Stabilität verleihen sollen. Komplettiert wird das Trio durch den jungen Abwehrspieler Maximilian Oswald, der mit großem Einsatzwillen und gutem Spielverständnis darauf brennt, sich einen festen Platz im Kader zu erarbeiten.

Mit den drei Probeverträgen ist die Kaderplanung der Breisgauer vorerst abgeschlossen. Die sportliche Leitung blickt mit einem gut aufgestellten und hungrigen Team auf die kommenden Wochen.

„Wir haben über den Sommer hinweg gezielt an der Zusammenstellung der Mannschaft gearbeitet. Mit Artjom, Maik und Maximilian stoßen nun drei motivierte Spieler zu uns, die sich im Try-out beweisen wollen. Sie geben uns im Training und in der Vorbereitung genau die Tiefe, die wir suchen. Damit sind unsere Kaderplanungen für den Moment abgeschlossen und der volle Fokus liegt nun auf dem Eis.“ erklärt der sportliche Leiter Simon Danner die Ausgangslage.

Bereits am kommenden Freitag bestreiten die Wölfe ihr erstes Testspiel der neuen Saison auswärts beim ESV Kaufbeuren. Nur zwei Tage später, am Sonntag, steht schließlich der erste Auftritt vor heimischer Kulisse an: In der Echten Helden Arena empfängt der EHC Freiburg den Ligakonkurrenten Bietigheim Steelers.

Tickets für sämtliche Vorbereitungsspiele sowie alle Partien der anstehenden DEL2-Hauptrunde sind ab sofort im Onlineshop unter ehcf.reservix.de erhältlich.

Seine Karriere in Zahlen

353 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht