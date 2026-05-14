Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg präsentiert seinen neuen Trainerstab für die DEL2-Saison 2026/27: Johannes Nygård übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers der Wölfe.

Unterstützt wird er künftig von Maximilian Deichstetter, der als Co-Trainer zum EHC Freiburg stößt.

Mit Johannes Nygård gewinnt der EHC Freiburg einen engagierten und modernen Trainer, der für eine klare Spielidee, intensive Arbeit mit jungen Spielern und eine professionelle Weiterentwicklung der Mannschaft steht. Der neue Cheftrainer bringt Erfahrung aus verschiedenen Stationen im europäischen Eishockey mit und soll die sportliche Entwicklung der Wölfe nachhaltig prägen. Zuletzt war der Finne als Cheftrainer bei den Pioneers Vorarlberg in der multinationalen ICEHL aktiv.

„Johannes Nygård hat mit seiner klaren Spielidee, seiner professionellen Arbeitsweise und seiner Energie einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Wir sind sicher, dass er gemeinsam mit Maximilian Deichstetter die Mannschaft sportlich weiterentwickeln und wichtige Impulse setzen wird. Beide passen mit ihrer Art und ihrer Philosophie hervorragend zum EHC Freiburg“, erklärt Simon Danner, der sportliche Leiter des EHC Freiburg.

Auch Maximilian Deichstetter stößt als Co-Trainer neu zu den Wölfen. Nach unterschiedlichen Stationen als Spieler sammelte er früh Erfahrungen hinter der Bande. Im Nachwuchs des ERC Ingolstadt war Deichstetter in der Entwicklung junger Talente und in verschiedenen Trainerfunktionen tätig. Zuletzt war er zudem Teil des Trainerteams der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und unterstützte das Team als Co-Trainer bei den Olympische Winterspiele 2026 in Mailand.

Johannes Nygård äußert sich zu seinem Amtsantritt wie folgt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Freiburg und auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Staff und den Fans. Der EHC Freiburg ist ein traditionsreicher Standort mit großem Potenzial. Gemeinsam wollen wir eine Mannschaft entwickeln, die mit Leidenschaft, Struktur und Identifikation auftritt.“

Maximilian Deichstetter ergänzt: „Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Ich freue mich darauf, meinen Teil zur Weiterentwicklung des Teams beizutragen und gemeinsam mit Johannes sowie der gesamten Organisation erfolgreich zu arbeiten.“

Der EHC Freiburg wird in den kommenden Wochen weitere Informationen zur Saisonvorbereitung und Kaderplanung bekanntgeben. Die Wölfe möchte sich zudem bei dem bisherigen Cheftrainer Juraj Faith herzlich für seinen Einsatz und seine Arbeit in der vergangenen Saison bedanken. Mit großem Engagement und Leidenschaft hat er die Entwicklung der Mannschaft begleitet und wichtige Impulse gesetzt. Der Verein wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute und viel Erfolg.