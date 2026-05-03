EHC Freiburg präsentiert ein neues Goalie-Duo

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg stellt die Weichen für die kommende Saison und präsentiert mit Olafr Schmidt und Christian Schneider ein neues, vielversprechendes Torhüter-Duo.

Beide Spieler wechseln zur neuen Spielzeit in den Breisgau und sollen künftig gemeinsam für Stabilität und Sicherheit zwischen den Pfosten sorgen.

Mit Olafr Schmidt gewinnt der EHC Freiburg einen reaktionsschnellen und spielintelligenten Torhüter, der bereits bei seinen bisherigen Stationen durch konstante Leistungen überzeugen konnte. Seine Ruhe im Spielaufbau sowie seine Präsenz im Tor machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für das Team. Der 30-Jährige kann auf rund 250 Einsätze in der DEL2 zurückblicken, unter anderem für Weißwasser, Ravensburg, Landshut, Bayreuth und zuletzt Bietigheim. Bei den Steelers war der kanadisch-deutsche Schlussmann maßgeblich an der Oberliga-Meisterschaft beteiligt und führte das Team nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison mit starken Leistungen bis ins Playoff-Halbfinale.

Christian Schneider ergänzt das Duo als ebenso ehrgeiziger wie entwicklungsstarker Torhüter. Mit seinem ausgeprägten Stellungsspiel und seiner hohen Trainingsdisziplin bringt er beste Voraussetzungen mit, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und der Mannschaft wichtige Impulse zu geben. Auch der 27-Jährige verfügt über umfangreiche Erfahrung in der DEL2: In den vergangenen fünf Jahren stand er beim Ligakonkurrenten aus Crimmitschau unter Vertrag und wusste dort nachhaltig zu überzeugen. Mit einer Fangquote von 93,8 % gehörte er in der abgelaufenen Spielzeit zu den statistisch besten Torhütern der Liga.

„Wir freuen uns sehr, mit Olafr und Christian zwei Torhüter verpflichtet zu haben, die sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zu uns passen. Beide bringen unterschiedliche Stärken mit, die sich ideal ergänzen. Wir sind überzeugt, dass sie gemeinsam ein starkes Fundament für unsere Defensive bilden werden. Zudem haben wir uns bewusst für zwei reguläre Lizenzen auf der wichtigen Torhüterposition entschieden, um dort bestmöglich aufgestellt zu sein“, erklärt Sportdirektor Simon Danner.

Olafr Schmidt über seinen Wechsel nach Freiburg: „Ich freue mich sehr über die Chance, Teil des EHC Freiburg zu werden, da ich bereits viel Positives über die Stadt und den Verein gehört habe. Gleichzeitig blicke ich mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, um gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen. Genießt die Pause, wir sehen uns im August!“

Christian Schneider ergänzt: „Ich freue mich riesig auf das neue Kapitel und kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Ich bin gespannt auf die neue Umgebung, meine neuen Mitspieler und natürlich auf die Fans und darauf, gemeinsam eine starke Saison zu spielen.“

Mit der Verpflichtung des neuen Torhüter-Duos blickt der EHC Freiburg optimistisch auf die kommende Saison und freut sich auf die gemeinsamen Entwicklungsschritte mit beiden Spielern.

Die Karriere von Olafr Schmidt in Zahlen

Source: Olafr Schmidt @ Elite Prospects

Die Karriere von Christian Schneider in Zahlen

Source: Christian Schneider @ Elite Prospects