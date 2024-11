EHC Freiburg: Mit neuen KrÃ¤ften aus der LÃ¤nderspielpause

Freiburg. (PM EHCF) Die Punktspiele gehen weiter für das Wolfsrudel in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga „DEL2“. Nach der einwöchigen Länderspielpause im Rahmen des Deutschland-Cups...

Freiburg. (PM EHCF) Die Punktspiele gehen weiter für das Wolfsrudel in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga „DEL2“.

Nach der einwöchigen Länderspielpause im Rahmen des Deutschland-Cups sind Cheftrainer Mikhail Nemirovsky und seine Wölfe seit Dienstag zurück auf dem Eis und erwarten mit dem Jubiläumsheimspiel am kommenden Freitag direkt ein Highlight in der Ensisheimerstraße.

40 Jahre „EHC Freiburg“

Das Heimspiel am kommenden Freitag um 19:30 Uhr gegen die Krefeld Pinguine bildet eines der Highlights im Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Vereinsbestehen des EHC Freiburg. Nach dem Ende des Vorgängervereins ERC Freiburg betritt der EHC Freiburg im Jahr 1984 unter der Regie des damaligen Funktionärs Dr. Georg-Heinrich Kouba die Eishockeybühne. Was folgte, waren viele Höhen und Tiefen aber vor allem auch legendäre Geschichten und Erinnerungen. Anlässlich des Jubiläumsspieltags werden die Wölfe einmalig in speziell designten „Retro-Trikot“ auf die Punktejagd gehen. Neben vielen kleinen verspielten Details sind auf der Rückseite sämtliche Spieler und Trainer der vergangenen 40-Jahre vermerkt. Das Spiel mit einem zeremoniellen „Puckdrop“ eröffnen, wird zudem niemand Geringeres als Christian Dettling. Der gebürtige Freiburger trug sich 1985 als aller erster Torschütze des EHC Freiburg in die Geschichtsbücher ein. Auch weiter Legenden und ehemalige Vereinsfunktionäre werden unter den Gästen in der Echte Helden Arena sein.

Sportlich bekommen es die Wölfe mit einem harten Brocken zu tun. Die Krefeld Pinguine sind mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen das Team der Stunde in der DEL2 und grüßen dabei von Tabellenplatz zwei. Beim Hinspiel in der Seidenstadt konnten die Wölfe jedoch bereits Anfang Oktober einen Punkt entführen und mussten sich nur denkbar knapp nach Penaltyschießen geschlagen geben. Sowohl sportlich als auch drumherum ist alles bereit für ein spannendes Jubiläumsspiel in Freiburg!

Roadtrip nach Sachsen

Am Sonntag bereits um 17 Uhr führt der Spielplan die Wölfe in das sächsische Crimmitschau. Die Eispiraten welche letzte Saison noch als eine der Überraschungen der Spielzeit galten, tun sich in dieser Saison etwas schwer. Mit 19 Punkten rangieren die Crimmitschauer auf dem elften Tabellenplatz und haben bei nur 39 geschossenen Toren besonders in der Offensive noch Nachholbedarf. Im Kader der Westsachsen finden sich gleich zwei Spieler mit Freiburger Vergangenheit. Das Prominenteste davon ist mit Sicherheit Mirko Sacher. Der gebürtige Freiburger erlernte im Breisgau das Eishockeyspielen und durchlief sämtliche Nachwuchsstationen der Wölfe, bevor es ihn in das Eishockeyoberhaus der DEL zog. Seit dieser Saison steht der 33-jährige nun bei den Eispiraten unter Vertrag.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV