EHC Freiburg misst sich am kommenden Wochenende mit Regensburg und Landshut

Freiburg. (PM EHCF) Nach der englischen Woche, welche das Wolfsrudel mit vier Punkten aus drei Spielen erfolgreich gestalten konnte, geht die zweithöchste deutsche Eishockeyliga wieder in ihren gewohnten Freitag/Sonntag-Rhythmus über.

Dabei bekommt es das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski an diesem Wochenende mit Regensburg und Landshut gleich mit zwei dicken Brocken zu tun. Personell kann das Rudel für diese beiden Spiele, nach durch Krankheit und Verletzungen geprägten Wochen, voraussichtlich wieder aus dem Vollen schöpfen.

Auswärts beim Meister

Am kommenden Freitag (20:00 Uhr) führt der Spielplan die Wölfe zum amtierenden DEL2-Meister nach Regensburg. Bei den Eisbären gab es nach ihrem spektakulären Titelgewinn in der vergangenen Saison viele personelle Veränderungen im Kader. Neben dem „Spieler des Jahres“ und dem „Trainer des Jahres“ der DEL2-Saison 2023/24 mussten die Regensburger auch auf eine Vielzahl von anderen Stützen im Kader verzichten (unter anderem die beiden Wölfe-Spieler Petr Heider und Tomas Schwamberger). Das neu formierte Team weiß in der laufenden Saison jedoch bisher zu überzeugen. Mit 15 Punkten aus neun Spielen und den wenigsten Gegentreffern der gesamten Liga sind die Eisbären aus einer soliden Defensive heraus auf Kurs, sich in der oberen Tabellenhälfte festzubeißen.

Heimspiel gegen das Team der Stunde

Zum Heimspiel am Sonntag um 18:30 Uhr ist der EV Landshut zu Gast in der Echte Helden Arena. Nach einem schwierigen Saisonstart sind die Bayern zurzeit das Team der Stunde in der DEL2. Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen, darunter auch ein 7:0-Erfolg über den ESV Kaufbeuren, warten die Landshuter hinter dem Tabellenführer aus Krefeld in Lauerstellung auf dem zweiten Tabellenplatz. Topscorer und bisheriger Erfolgsgarant beim Traditionsklub ist Ex-Wolf Tor Immo, der in dieser Saison nach seinem Abstecher in das europäische Ausland zurück in der DEL2 ist.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.