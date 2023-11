EHC Freiburg lÃ¶st Vertrag mit Verteidiger auf

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg und Alexander Roach gehen getrennte Wege Gemeinsam haben die Verantwortlichen des EHC Freiburg und der Verteidiger...

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg und Alexander Roach gehen getrennte Wege

Gemeinsam haben die Verantwortlichen des EHC Freiburg und der Verteidiger sich darauf geeinigt, den laufenden Vertrag in beidseitigem Einverständnis aufzulösen und mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Der Spieler mit der Rückennummer 44, welcher vor der Saison von den Kölner Haien aus der PENNY DEL in den Breisgau kam, wird sich dabei einem Team im europäischen Ausland anschließen.

Die Wölfe bedanken sich bei Alexander Roach für seine erbrachte Leistung im Trikot des EHC Freiburg und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Nach dem gestrigen Auswärtssieg in Landshut geht es für das Wolfsrudel mit dem Heimspiel am morgigen Sonntag (18:30 Uhr) gegen die Kassel Huskies in der Echte Helden Arena weiter. Tickets für die Partie gibt es über den Reservix-Onlineshop oder am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse.

