EHC Freiburg komplettiert Importstellen

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg hat seine Planungen auf den Importpositionen für die DEL2-Saison 2026/27 abgeschlossen.

Mit der Verpflichtung des nordamerikanischen Stürmers Cole Gallant besetzen die Wölfe ihre letzte offene Kontingentstelle und gehen damit mit vollständig besetzten Importstellen in die neue Spielzeit.

Der 28-jährige Rechtsschütze, der sowohl die kanadische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, bringt wertvolle Erfahrung aus der nordamerikanischen ECHL sowie der internationalen ICE Hockey League mit. Zuletzt stand Gallant bei den Pioneers Vorarlberg in Österreich unter Vertrag. Er gilt als laufstarker Stürmer, der mit hoher Intensität, Spielverständnis und einer ausgeprägten Arbeitsmoral überzeugt. Seine Stärken liegen sowohl im Offensivspiel als auch in der verantwortungsvollen Arbeit gegen den Puck.

Sportlicher Leiter Simon Danner erklärt: „Cole ist ein Spieler, der unserem Spiel viele Facetten geben kann. Er bringt Tempo, Charakter und eine hohe Einsatzbereitschaft mit und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend in unser Anforderungsprofil. Unser Trainer kennt Cole bereits aus der gemeinsamen Vergangenheit und weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt. Das hat die Entscheidung für eine Verpflichtung zusätzlich bestärkt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Freiburg gewinnen konnten.“

Auch Cole Gallant blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Freiburg. Ich habe viel Gutes über den Club, die Fans und die Atmosphäre gehört. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“

Der EHC Freiburg heißt Cole Gallant herzlich willkommen im Breisgau und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im Trikot der Wölfe.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Cole Gallant @ Elite Prospects

339 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro