EHC Freiburg ist derzeit „on Fire“ und will gegen Aufstiegsaspirant Kassel weiter positiv Ã¼berraschen

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kämpft um den Einzug in das Playoff-Halbfinale der DEL2.

Nach den beiden souveränen Siegen in der Pre-Playoff-Runde gegen die Lausitzer Füchse (5:3 und 3:2) heißt es für das Wolfsrudel nun „nächster Halt: Viertelfinale“. Im Playoff-Viertelfinale trifft das Team von Cheftrainer Martin Stloukal dabei mit den Kassel Huskies auf den Hauptrundenmeister der laufenden Saison.

Das auf dem Papier ungleiche Duell hat etwas von David gegen Goliath. Als absoluter Meisterschaftsfavorit in die Saison gestartet, haben die Kassler ihre Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In den Playoffs gelten jedoch andere Regeln und alles wird auf null gesetzt. Dass die Wölfe gegen die Huskies mehr als bestehen können, zeigen die vier Hauptrundenduelle deutlich. Beide Mannschaften waren jeweils zweimal erfolgreich und auch auswärts in Nordhessen konnten die Wölfe bereits Punkte entführen. Zusätzlich sind die Freiburger mit sieben Siegen in Folge mächtig gut in Fahrt!

Nun wartet im Playoff-Viertelfinale eine Best-of-Seven-Serie (vier Siege werden benötigt) mit jeder Menge Eishockey. Für den Gewinner der Serie geht es weiter in das Halbfinale, für den Verlierer ist die Saison beendet.

Die Termine in der Übersicht:

Spiel 1: Mi., 12. März um 19:30 Uhr in Kassel

Spiel 2: Fr., 14. März um 19:30 Uhr in Freiburg

Spiel 3: So., 16. März um 17:00 Uhr in Kassel

Spiel 4: Di., 18. März um 19:30 Uhr in Freiburg

Spiel 5: Fr., 21. März um 19:30 Uhr in Kassel (falls nötig)

Spiel 6: So., 23. März um 18:30 Uhr in Freiburg (falls nötig)

Spiel 7: Di., 25. März um 19:30 Uhr in Kassel (falls nötig)

Ticket für die beiden garantierten Heimspiele gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und über den Ticketverkauf auf der Geschäfsstelle. Schnell sein lohnt sich, bereits jetzt sind einige Sitzplatzkategorien weitestgehend ausverkauft.

