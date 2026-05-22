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EHC Freiburg holt Verteidiger vom Ligarivalen Weißwasser

22. Mai 20261 Mins read73
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Tim Sezemsky - © Sportfoto-Sale (DR)
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Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg treibt seine Kaderplanung für die DEL2-Saison 2026/27 weiter voran und kann mit Tim Sezemsky einen Neuzugang für die Defensive präsentieren.

Der 24-jährige Verteidiger wechselt von den Lausitzer Füchsen in den Breisgau und wird künftig das Trikot der Wölfe tragen.

Sezemsky gilt als moderner Zwei-Wege-Verteidiger, der mit seiner läuferischen Stärke, seinem Spielverständnis und seiner Ruhe am Puck überzeugt. In den vergangenen Jahren sammelte der gebürtige Füssener in Ravensburg und Weißwasser umfangreiche Erfahrung in der DEL2 und entwickelte sich kontinuierlich zu einem zuverlässigen Defensivspieler.

Der Sportliche Leiter Simon Danner erklärt zur Verpflichtung: „Tim bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung auf DEL2-Niveau mit. Er ist ein sehr beweglicher Verteidiger, arbeitet konsequent in beide Richtungen und passt mit seiner Mentalität hervorragend in unser Konzept. Wir sehen bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für den Standort Freiburg entschieden hat.“

Auch Tim Sezemsky blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei den Wölfen: „Freiburg hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die sportliche Ausrichtung passt zu meinen Zielen, und ich möchte diese Chance nutzen, um mich weiterzuentwickeln und dem Team mit meinen Stärken zu helfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.“

Mit der Verpflichtung des Verteidigers gewinnen die Wölfe einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler mit DEL2-Erfahrung für ihren Kader hinzu.

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