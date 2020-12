EHC Freiburg hat das nÃ¤chste Kader-Mosaiksteinchen gefunden

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen Luca Trinkberger gibt es einen neuen Spieler in den Reihen der Wölfe. Der Stürmer kommt vom Bayernligateam des...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen Luca Trinkberger gibt es einen neuen Spieler in den Reihen der Wölfe. Der Stürmer kommt vom Bayernligateam des ESC Dorfen, für die er in der laufenden Saison drei Spiele absolviert hat, in den Breisgau.

Eishockeyspielen lernte Trinkberger in seiner Geburtsstadt Landshut. Bei den Bayern durchlief er die gesamte Nachwuchsabteilung und konnte in seiner ersten Saison im Seniorenbereich 2018/19 mit dem EV Landshut den Aufstieg in die DEL2 feiern. In der Aufstiegssaison in der Oberliga kam der damals 20-Jährige inklusive der Playoffs auf 14 Scorerpunkte. Auch vergangene Saison lief der Linksschütze in 34 Spielen für den Ligakonkurrenten in der DEL2 auf und sammelte zudem weitere Erfahrung bei den Eisbären Regensburg in der Oberliga.

Cheftrainer Peter Russell: „Wir sind immer interessiert daran, unseren Kader noch besser zu machen und suchen dabei die richtigen Spieler, um uns als Mannschaft weiterzubringen. Wir freuen uns mit Luca solch einen Spieler hier im Verein begrüßen zu dürfen. Diese Verpflichtung hilft uns, weitere Breite in unseren Angriff zu bekommen. Er hat eine gute Physis, ist ein exzellenter Schlittschuhläufer und spielt mit viel Herz. Jede Sekunde, die er auf dem Eis steht, gibt er alles und bringt damit auch Energie in die gesamte Mannschaft. Luca war einige Monate nicht mehr auf dem Eis und braucht deshalb ein wenig Zeit, bis er wieder bei 100 % ist. Ich kann mich noch gut an unsere Spiele gegen Landshut vergangene Saison erinnern und wie unangenehm und unberechenbar es war, gegen ihn zu spielen. Ich freue mich darauf, ihn jetzt in unseren Reihen zu sehen“.

Sollten alle Formalitäten rechtzeitig erfüllt sein, wird Luca Trinkberger (22) bereits an diesem Wochenende sein Debüt für den EHC Freiburg geben. Bei den Wölfen wird er mit der Rückennummer 23 auflaufen.