EHC Freiburg gibt erste VertragsverlÃ¤ngerung fÃ¼r die kommende Saison bekannt

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 25-jährigen Tomas Schwamberger können die Verantwortlichen der Wölfe die erste Vertragsverlängerung für die Saison 2025/26 bekanntgeben.

Der torgefährliche Angreifer kam im Sommer als frisch gebackener DEL2-Meister vom Ligakonkurrenten aus Regensburg in den Breisgau und wusste hier schnell zu überzeugen. Mit seinem unbändigen Willen und seiner unvergleichlichen Durchsetzungskraft spielt Schwamberger bereits jetzt nach 28 absolvierten Spielen seine beste DEL2-Saison seiner Karriere. Mit 25 Scorerpunkten (zehn Tore und 15 Vorlagen) rangiert der Stürmer in der internen Statistik hauchdünn hinter Topscorer Eero Elo auf dem zweiten Platz. Nun steht fest, dass Tomas Schwamberger auch in der kommenden Saison 2025/26 das Wölfe-Trikot tragen wird.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Tomas hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt und sich schnell zu einem wichtigen Führungsspieler in unserem Team entwickelt. Mit seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, bringt er uns auf dem Eis enorm weiter. Die vorzeitige Vertragsverlängerung war für uns eine logische Entscheidung, und wir freuen uns darauf, Tomas auch in Zukunft in Freiburg zu sehen.“

Tomas Schwamberger ergänzt: „Ich schätze es sehr, eine wichtige Rolle im Team zu haben und das Vertrauen des Trainers zu spüren. Die Stadt gefällt mir unheimlich gut und es gibt noch viele spannende Orte in der Umgebung, die ich entdecken möchte. Persönlich möchte ich weiterhin konstant gute Leistung zeigen, der Mannschaft helfen und dabei hoffentlich noch ein paar Tore beisteuern. An die nächste Saison denke ich noch nicht, mein Fokus liegt im Hier und Jetzt. Nichtsdestotrotz freue ich mich unheimlich, auch in der kommenden Saison ein Teil des Wolfsrudels zu sein.“

Zum letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2024 erwartet der EHC Freiburg am 26. Dezember um 19:30 Uhr die Lausitzer Füchse in der Echte Helden Arena. Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und der Abendkasse direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

