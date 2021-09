EHC Freiburg fiebert der Heimspielpremiere entgegen

Freiburg. (PM EHCF) Endlich ist es wieder soweit, das lange Warten für alle EHC-Fans hat ein Ende. Bereits gestern starteten wir mit dem Auswärtsspiel...

Freiburg. (PM EHCF) Endlich ist es wieder soweit, das lange Warten für alle EHC-Fans hat ein Ende.

Bereits gestern starteten wir mit dem Auswärtsspiel im österreichischen Feldkirch erfolgreich in die Vorbereitungsspiele. Am kommenden Samstag mit dem Spiel gegen die EV Zug Academy folgt die Heimspielpremiere!

Vor über einem Jahr durften wir das letzte Mal euch Fans in der Echte Helden Arena begrüßen, das soll sich jetzt ändern! Nach aktuellem Stand sind wir unheimlich glücklich, die neue Mannschaft zusammen mit dem neuen Trainerteam bestehend aus Cheftrainer Robert Hoffmann und Co-Trainer Petr Bares vor Fans auf das Eis schicken zu können.

Hygienekonzept/Voraussetzungen

Unser überarbeitetes Hygienekonzept sieht dabei zwingend einen Nachweis der 3G (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) als ausschlaggebendes Kriterium für den Einlass vor. Bei Betreten des Geländes ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine FFP2-Maske zu tragen, am Platz kann dieser abgenommen werden. Das zu sich nehmen von Essen und Getränken ist nur außerhalb der Halle gestattet. Diese Regelungen gelten unter Vorbehalt. Über Änderungen informieren wir auf allen Kanälen.

Tickets/Einlass

Neben den Dauerkarten, welche für jedes Heimspiel in der kompletten Saison gültig sind, wird es auch Tageskarten geben. Sowohl für die Sitzplätze als auch für eine begrenzte Anzahl an Stehplätzen in der Nordkurve öffnet der Ticketschalter direkt an der Halle am Spieltag um 15:30 Uhr. Über den online Ticketshop können bereits ab Mitternacht Karten gekauft werden. Die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen benötigt Zeit, wir bitten alle diese einzuplanen und den Nachweis, das Ticket sowie einen Ausweis bereit zu halten.

Dauerkartenausgabe

Für alle Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison findet die Ausgabe der neuen Dauerkarten bei jedem Heimspiel an einem speziellen Schalter in der Geschäftsstelle statt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, an diesem Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr die Dauerkarten direkt in der Geschäftsstelle abzuholen. Bringen sie hier für einen reibungslosen Ablauf ein amtliches Ausweisdokument mit dem Namen passend zur Dauerkarte mit. Für alle Sponsoren-Dauerkarten wird es hier am Spieltag ab 17 Uhr einen gesonderten Schalter geben.

Kadersituation

Neue Mannschaft, neues Trainerteam, neue Saison – all das braucht Zeit, um sich zu finden und einzuspielen. Bevor dies passiert ist, können noch keine gesicherten Aussagen gemacht werden, ob und in welcher Form Bewegung in den Kader kommt.

Sprade.TV

Die Vorbereitungsspiele sind auch für unser SpradeTV-Team Zeit zum Testen, deshalb wird von den Testspielen nur eines als Livestream angeboten. Mit Start der DEL2-Hauptrunde werden selbstverständlich wieder alle Heimspiele aus der Echte Helden Arena in gewohnter Qualität übertragen.