EHC Freiburg erwartet am Nachhaltigkeitsspieltag „intensives und enorm wichtiges Spiel“ gegen Kaufbeuren

Freiburg. (PM Wölfe) Am 43. Spieltag der DEL2-Saison 2025/26 empfangen die Wölfe den ESV Kaufbeuren in der Echte Helden Arena.

Das Duell mit dem ESV Kaufbeuren verspricht Spannung pur: Beide Teams stehen unter Zugzwang und brauchen dringend Punkte, doch am Ende kann nur eine Mannschaft als Sieger vom Eis gehen. Den perfekten Rahmen dafür bietet das Heimspiel in der Echte Helden Arena, das ganz im Zeichen des Nachhaltigkeitsspieltags unter dem Motto „Gemeinsam für eine Zukunft, die nachhaltig ist!“ steht (weitere Informationen hierzu auf ehcf.de). Zusätzlich ist auch „Große-Spiele“ erneut zu Gast und sorgt rund um die Partie für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Ausgangslage: Beide Teams stecken im Tabellenkeller, beide mussten im Laufe der Saison bereits einen Trainerwechsel vornehmen und für beide Mannschaften steht im Saisonendspurt enorm viel auf dem Spiel. Der ESV Kaufbeuren kommt nach einem misslungenen Saisonstart weiterhin nur schwer in Fahrt. Zahlreiche Verletzungen bremsen das Team von Cheftrainer Leif Carlsson weiterhin aus. Der Schwede, der die Allgäuer bereits in der vergangenen Saison im Abstiegskampf übernahm, steht seit Mitte Januar erneut hinter der Bande und soll dem Team neue Stabilität verleihen. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien sind die Joker dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen, um sich für die entscheidende Phase der Hauptrunde in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Bei unseren Wölfen zeigt die Formkurve zuletzt hingegen nach oben. Mit drei Siegen in Serie, darunter der spektakuläre 6:5-Auswärtserfolg am vergangenen Freitagabend bei den Bietigheim Steelers, hat das Wolfsrudel wieder wichtigen Anschluss in der Tabelle hergestellt. Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen gilt es nun, den positiven Trend zu bestätigen und genau dort anzuknüpfen, wo die Mannschaft zuletzt aufgehört hat.

Die bisherigen Aufeinandertreffen verliefen ausgeglichen: Beide Teams konnten jeweils ein Heimspiel für sich entscheiden. Darüber hinaus gelang dem Wolfsrudel bereits im Oktober ein wichtiger Auswärtserfolg im Allgäu, als man sich in Kaufbeuren mit einem knappen 3:2 durchsetzen konnte und damit wertvolle Punkte in der Fremde entführte. Diese enge Bilanz unterstreicht, dass auch das kommende Duell wieder eine umkämpfte und spannende Partie auf Augenhöhe verspricht.

Wissenswert: Der ESV Kaufbeuren ist aktuell das ineffizienteste Team der DEL2 und benötigt im Schnitt 12,2 Torschüsse pro Treffer. Die Wölfe zeigen sich hier etwas effektiver und kommen im Vergleich auf durchschnittlich 10,4 Schüsse pro Tor. Defensiv haben beide Mannschaften ihre Schwierigkeiten: Mit 165 Gegentoren stellen die Allgäuer die anfälligste Abwehr der Liga, während Freiburg mit 144 Gegentreffern die zweitschlechteste Defensive aufweist. Ein entscheidender Faktor könnten zudem die Specialteams werden. Mit bereits 464 Strafminuten im bisherigen Saisonverlauf gilt der ESV Kaufbeuren als „Bad Boy“ der Liga und bringt sich durch viele Unterzahlsituationen immer wieder selbst in Bedrängnis. Gerade hier offenbaren die Allgäuer Schwächen, denn mit einer Unterzahlquote von lediglich 72,7 % stellen sie das anfälligste Penalty Killing der DEL2. Die Wölfe zeigen sich in dieser Statistik etwas stabiler: 396 Strafminuten und eine Unterzahlquote von 76,9 % sprechen für ein disziplinierteres Auftreten und könnten im direkten Duell den kleinen, aber möglicherweise entscheidenden Unterschied ausmachen.

Kader-Update: Neben Julian Airich, für den die Saison bereits beendet ist, wird auch Maximilian Leitner weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Niclas Hempel von unserem Kooperationspartner aus Schwenningen, der aktuell mit der U19-Nationalmannschaft im Einsatz ist. Bei den Importspielern musste Shawn O’Donnell am vergangenen Freitag pausieren. Welche vier Importlizenzen am Sonntag letztlich zum Einsatz kommen werden, ist derzeit noch offen. Colin Schlenker, der per Förderlizenz von den Adler Mannheim das Trikot der Wölfe trägt, wird voraussichtlich ebenfalls wieder im Kader stehen.

Stimme zum Duell: „Allein mit Blick auf die Tabellensituation erwartet uns ein intensives und enorm wichtiges Spiel. Beide Teams wollen im direkten Duell ein klares Ausrufezeichen setzen und werden alles in die Waagschale werfen. Für uns wird es entscheidend sein, diesen Kampf von Beginn an anzunehmen, geschlossen aufzutreten und von der ersten Minute an bereit zu sein.“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets für das Duell mit dem EV Landshut gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.

