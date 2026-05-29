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EHC Freiburg eröffnet zwei jungen Talenten eine Perspektive im Profi-Eishockey

29. Mai 20262 Mins read56
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Lukas Steinhauser vom ERC Ingolstadt während der Siegerehrung nach dem Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Jungadler Mannheim am 04.04.2026 - © Mathias Renner / City-Press
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Freiburg. (PM EHC) Zwei junge Talente erhalten Perspektive im Profibereich der Wölfe.

Der EHC Freiburg freut sich, zwei weitere Kaderbestandteile für die kommende DEL2-Saison zu präsentieren. Mit Fynn Ludwig und Lukas Steinhauser erhalten zwei Nachwuchstalente einen Fördervertrag bei den Wölfen in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga.

Mit dem 16-jährigen Fynn Ludwig bekommt ein Freiburger Nachwuchsspieler die Chance, seinen eingeschlagenen Weg im Profibereich fortzusetzen. Der junge Stürmer sammelte bereits in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen im DEL2-Team und konnte dabei wertvolle Eindrücke auf hohem Niveau gewinnen. Durch seinen Einsatzwillen, seine Entwicklung und seine Leistungen im Nachwuchsbereich empfahl sich Ludwig nun für den nächsten Schritt. Zuletzt war der Linksschütze neben vereinzelten Einsätzen bei den Profis hauptsächlich für die U20 im Einsatz und konnte hier in seinen jungen Jahren beeindruckende 55 Scorerpunkte in 41 Spielen verzeichnen. Auch im Dienste der U17-Nationalmannschaft wusste er zu überzeugen und glänzte dort ebenfalls mit sechs Scorerpunkten in drei Spielen.

Neu zum Klub stößt zudem der 18-jährige Lukas Steinhauser, der künftig ebenfalls mit einem Fördervertrag ausgestattet wird. Ausgebildet im Nachwuchs des ERC Ingolstadt stand Steinhauser in der vergangenen Saison für die U20 auf dem Eis und wusste auch dort mit 36 Scorerpunkten in 53 Spielen seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Zusätzlich war auch er wiederum im Trikot der U18-Nationalmannschaft unterwegs. Der talentierte junge Angreifer soll behutsam an den Profibereich herangeführt werden und gleichzeitig wichtige Entwicklungsschritte im täglichen Trainings- und Spielbetrieb sammeln.

„Wir wollen talentierten jungen Spielern eine klare Perspektive bieten und sie nachhaltig entwickeln. Dass mit Fynn ein Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs diesen Schritt gehen kann, freut uns natürlich besonders. Er hat bereits gezeigt, was in ihm steckt und auch Lukas bringt großes Potenzial mit. Beide sollen bei uns die Möglichkeit bekommen, sich nachhaltig und langfristig zu entwickeln“, erklärt Simon Danner, sportlicher Leiter des EHC Freiburg.

Offizieller Wölfe-Kader für die DEL2-Saison 2026/27 (Stand: 29.05.2026)

Cheftrainer: Johannes Nygard (Pioneers Vorarlberg)
Co-Trainer: Maximilian Deichstetter (ERC Ingolstadt)

Torhüter: Olafr Schmidt (Bietigheim Steelers), Christian Schneider (Eispiraten Crimmitschau)
Abwehr: Tim Sezemsky (Lausitzer Füchse), Kilian Kühnhauser
Sturm: Andreas Döpfner (EHC Winterthur / CH), Nikolas Linsenmaier, Fabian Ilestedt, Lynden McCallum, Christian Billich, Lukas Mühlbauer, Parker Bowles (EC Bad Nauheim), Fynn Ludwig (EHC Freiburg U20), Lukas Steinhauser (ERC Ingolstadt U20)

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