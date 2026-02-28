EHC Freiburg empfängt zum Auftakt einer Heimspielserie die Towerstars

Freiburg. (PM EHC) Nur noch drei Begegnungen stehen auf dem Plan der DEL2-Hauptrunde, und alle drei finden in der Echte Helden Arena statt.

Den Auftakt dieser Heimspielserie macht das Duell gegen die Ravensburg Towerstars am Sonntag.

Für den EHC Freiburg geht es gegen die Schwaben um fast alles. Drei Punkte fehlen den Breisgauern noch, um mit den Eispiraten Crimmitschau gleichzuziehen. Jeder Zähler auf dem Konto ist daher essenziell im Kampf um den 10. Tabellenplatz. Ein echtes Endspiel für Freiburg in dieser Hauptrundenphase.

Ausgangslage: Durch den Overtime-Sieg gegen die Eisbären Regensburg am vergangenen Freitag, kombiniert mit der Niederlage der Eispiraten Crimmitschau nach Penaltyschießen, konnten die Wölfe ihren Rückstand von vier auf drei Punkte verkürzen. Für ein mögliches „Happy End“ aus Freiburger Sicht muss das Team von Cheftrainer Juraj Faith nun in den verbleibenden beiden Spielen mindestens einen Punkt auf die Eispiraten aufholen, um noch Chancen auf den 10. Platz zu wahren. Bei den Ravensburg Towerstars geht es parallel darum, den vierten Platz zu sichern, der das Heimrecht in den Playoffs garantiert. Der Drittplatzierte, die Starbulls Rosenheim, liegt bereits 10 Punkte vor den Towerstars und ist damit rechnerisch außer Reichweite. Anders sieht die Lage in Richtung fünften Tabellenplatz aus: Die Bietigheim Steelers liegen nur vier Punkte zurück. Alles in allem verspricht das Duell also ein spannendes und packendes Spiel, in dem beide Teams alles geben werden.

In der laufenden Saison hatte der EHC Freiburg bislang in alle Begegnungen gegen die Ravensburg Towerstars deutlich das Nachsehen. Die bisherigen Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: 3:6, 1:5 und 2:6 – jeweils zugunsten der Schwaben.

Wissenswert: Obwohl die Reihen der Ravensburg Towerstars mit herausragenden Spielern wie Mark Rassell oder Robbie Czarnik gespickt sind, läuft es im Powerplay bislang alles andere als rund. Mit lediglich 14 % liegen die Ravensburger auf dem 14. und somit letzten Platz der DEL2-Überzahlstatistik. Beim Unterzahlspiel sind die Rollen vertauscht: Der EHC Freiburg hat mit nur 74,7 % deutliche Nachteile und rangieren hier seinerseits auf dem vorletzten Platz. Offensiv reist mit Mark Rassell der derzeit gefährlichste Torjäger der Liga nach Breisgau. Mit 37 erzielten Treffern führt der Kanadier die DEL2-Torjägerliste an und stellt für die Wölfe eine enorme Herausforderung dar.

Kader-Update: Im Vergleich zum Auswärtssieg in Regensburg gibt es keine größeren personellen Veränderungen im Aufgebot der Wölfe. Verzichten müssen die Freiburger weiterhin auf Julian Airich und Eero Elo (für beide ist die Saison bereits beendet). Auch Fabian Hegmann und Maximilian Leitner steht an diesem Wochenende nicht zur Verfügung. Ob Nikolas Linsenmaier, der das Spiel am Freitagabend verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, bereits wieder einsatzbereit ist, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

Stimme zum Duell: „In Regensburg haben wir gezeigt, dass wir unter Druck bestehen können, und genau daran wollen wir anknüpfen. Jeder im Team weiß, wie wichtig auch diese Partie ist. Wir müssen konzentriert, mutig und mit voller Entschlossenheit auftreten.“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets für das Duell mit den Ravensburg Towerstars gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.