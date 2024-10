EHC Freiburg empfÃ¤ngt vor der LÃ¤nderspielpause die Blue Devils und muss auf die weite Fahrt nach WeiÃŸwasser

Freiburg. (PM EHCF) Am letzten Wochenende vor der Länderspielpause treffen die Wölfe auf Weiden und machen sich auf den langen Weg nach Weißwasser Durch...

Freiburg. (PM EHCF) Am letzten Wochenende vor der Länderspielpause treffen die Wölfe auf Weiden und machen sich auf den langen Weg nach Weißwasser

Durch den spannenden Sieg nach Verlängerung in Bad Nauheim (4:3) und dem starken Auftritt zu Hause gegen den Tabellenführer aus Kassel (4:1) geht das Wolfsrudel mit mächtig Selbstvertrauen in die Duelle am kommenden Wochenende.

Heimspiel gegen den Aufsteiger

Zum letzten Heimspiel vor der Länderspielpause am kommenden Freitag um 19:30 Uhr sind die Blue Devils Weiden zu Gast in der Echte Helden Arena. Der Aufsteiger aus der Oberpfalz tat sich zuletzt eher schwer in der DEL2. Mit 15 Punkten aus 16 Spielen stehen die Weidener derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das „Kellerduell“ gegen Schlusslicht Bad Nauheim konnten die Blue Devils jedoch am vergangenen Sonntag mit 5:3 für sich entscheiden und somit nach sieben sieglosen Spielen wieder wichtigen Rückenwind sammeln. Das erste Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Weiden in dieser Saison konnte der Aufsteiger für sich entscheiden, hier wollen sich die Wölfe vor den eigenen Fans standesgemäß revanchieren.

Die Oberlausitz ruft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag macht sich der Wölfe-Tross rund um Cheftrainer Mikhail Nemirovsky in den frühen Morgenstunden auf den weiten Weg nach Weißwasser. In der Lausitz trifft der EHC Freiburg bereits um 17 Uhr auf die Lausitzer Füchse. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams aktuell in der Tabelle und sorgen damit bereits statistisch für eine spannende Partie. In der Begegnung Ende September in Freiburg konnten sich die Wölfe den 3:1-Heimsieg sichern. Besonders auffällig im Füchse-Kader ist dabei auch in dieser Spielzeit der Importstürmer Roope Mäkitalo, der mit 14 Punkten aus 15 Spielen nahtlos an seine Leistung aus der Vorsaison anknüpft und auch Torhüter Jonas Stettmer von den Eisbären Berlin zeigt mit einer Fangquote von 95,7 % eindrucksvoll wieso er die Auszeichnung als „Torhüter des Jahres“ innehat.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder der Abendkasse. Den Kartenvorverkauf über die Geschäftsstelle können wir an diesem Donnerstag leider nicht anbieten. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

