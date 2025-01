EHC Freiburg empfÃ¤ngt die Eispiraten und muss Sonntag zum Spitzenteam der Krefeld Pinguine

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg trifft zum Jahresbeginn in der DEL2 auf die Eispiraten Crimmitschau und die Krefeld Pinguine.

Mit 50 Punkten aus 32 Spielen grüßen die Wölfe zum Jahreswechsel von einem starken fünften Tabellenplatz. In der eng getakteten und unheimlich spannenden Liga hat es das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky geschafft, auch mit dezimiertem Kader den Abstand auf die Playdownplätze konstant zu halten und dabei ansprechendes Eishockey zu zeigen. Mit Blick auf das kommende Wochenende stehen die Wölfe mit dem Heimspiel am Freitag gegen Crimmitschau und dem Gastspiel in Krefeld am Sonntag vor zwei spannenden Aufgaben in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga.

Heimspiel gegen Eispiraten

Am kommenden Freitag trifft der EHC Freiburg um 19:30 Uhr zum ersten Heimspiel im neuen Kalenderjahr 2025 auf die Eispiraten Crimmitschau. Für die Sachsen läuft die Saison bisher alles andere als nach Plan. Personalsorgen und Schwächephase resultieren in einem vorletzten Tabellenplatz und einer ausbaufähigen Tordifferenz von -37. Nach einem Aufschwung mit zuletzt zwei starken Siegen gegen Rosenheim und Kaufbeuren folgte am vergangenen Montag eine herbe 7:1-Niederlage in Weiden. Beide bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Wölfen und Eispiraten konnten die Freiburger für sich entscheiden.

Auswärts in Krefeld

Das Auswärtsspiel am Sonntag um 17 Uhr führt das Rudel nach Krefeld zu einem der aktuell stärksten Mannschaften der Liga. Die Pinguine haben mit 64 Punkten aus 32 Spielen nicht nur den 2. Tabellenplatz inne, sondern präsentieren sich auch als eine der offensivstärksten Mannschaften der DEL2. 121 erzielte Tore sprechen für eine brandgefährliche Offensive, während lediglich 77 Gegentore eine mehr als solide Defensive unterstreichen. Das diese Partie für Spannung sorgen wird, zeigt ein Blick auf die beiden Begegnungen dieser Mannschaften im Saisonverlauf. Sowohl beim Gastspiel in Krefeld Anfang Oktober sowie auch beim Heimspiel im Breisgau Mitte November konnte der Sieger nicht nach 60 Minuten ermittelt werden.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

