EHC Freiburg: Der neue Trainer ist da!

27. November 20251 Mins read134
Juraj Faith - Â© EHC Freiburg
Freiburg. (PM EHCF) Ein neuer Mann hinter der Bande des EHC Freiburg.

Der EHC Freiburg freut sich sehr, mit dem 49-jÃ¤hrigen Juraj Faith einen neuen Cheftrainer prÃ¤sentieren zu kÃ¶nnen.

Juraj Faith, geboren am 14. MÃ¤rz 1976 in KoÅ¡ice, blickt auf eine weitreichende und erfolgreiche Laufbahn als Spieler sowie auf bereits gesammelte Erfahrungen auf der Trainerbank zurÃ¼ck.

Als Spieler war Faith unter anderem fÃ¼r namhafte Klubs in der slowakischen Extraliga aktiv, er trug in seiner Karriere auch das Trikot der WÃ¶lfe, als er 2003/04 in der DEL auflief und 2012/13 den Kader noch einmal fÃ¼r die Playoffs verstÃ¤rkte. In seiner Heimatstadt KoÅ¡ice fÃ¼hrte er sein Team als KapitÃ¤n zum slowakischen Meistertitel 2009. Seine aktive Spielerlaufbahn beendete er im Jahr 2017.

AnschlieÃŸend widmete er sich mit ganzer Leidenschaft seiner Trainerlaufbahn. Ãœber den Nachwuchs seiner Heimatstadt sammelte Faith als Co-Trainer bereits frÃ¼h Trainererfahrung in der hÃ¶chsten slowakischen Spielklasse, wo er in der Saison 2022/23 auch einen Posten als Cheftrainer des HC Presov Ã¼bernahm. Nach einer weiteren Station bei HK 32 Liptovsky Mikulas war er zuletzt beim HK Dukla Michalovce als Cheftrainer in der Extraliga aktiv.

â€žWir sind Ã¼berzeugt, mit Juraj einen Trainer gefunden zu haben, der nicht nur sportlich und fachlich Ã¼berzeugt, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passt,â€œ sagt Sportdirektor Peter Salmik, â€žseine Philosophie und seine FÃ¼hrungskompetenz sind genau das, was wir brauchen, um wieder erfolgreich zu sein.â€œ

Juraj Faith wird bereits heute das Training der Mannschaft Ã¼bernehmen und morgen mit dem Team nach WeiÃŸwasser reisen.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

