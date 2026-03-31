EHC Freiburg beendet Zusammenarbeit mit Sportdirektor Peter Salmik und schweigt sich zu den Gründen aus

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg hat die Zusammenarbeit mit seinem Sportdirektor Peter Salmik mit sofortiger Wirkung beendet.

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung im sportlichen Bereich hat sich der Verein dazu entschieden, die entsprechenden Verantwortlichkeiten organisatorisch neu zu strukturieren.

Bis auf Weiteres werden die sportlichen Belange vereinsintern durch die zuständigen Gremien und Verantwortlichen übernommen. Über die zukünftige personelle und strukturelle Ausgestaltung wird der EHC Freiburg zu gegebener Zeit informieren.

Im Interesse aller Beteiligten wird der Verein keine weiteren Details zu den Hintergründen dieser Entscheidung veröffentlichen. Der Fokus liegt nun auf der zielgerichteten sportlichen und organisatorischen Vorbereitung der anstehenden Aufgaben.