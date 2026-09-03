EHC Bülach steht nach schwerem Hagelschaden an der Eishalle Hirslen ohne Spielstätte da

Bülach. (PM Swiss Ice Hockey) Nach dem schweren Hagelunwetter und den massiven Schäden an der Eishalle Hirslen steht der EHC Bülach vor grossen Herausforderungen.

Swiss Ice Hockey unterstützt den Verein und die am 5. September 2026 startende Spendenaktion. Zusätzlich wird zum Start der ersten Meisterschaftsrunde der MyHockey League eine Solidaritätsaktion durchgeführt.

Das schwere Hagelunwetter vom vergangenen Freitag hat die Eishalle Hirslen in Bülach massiv beschädigt. Das Dach wurde an zahlreichen Stellen durchlöchert, die Halle ist derzeit gesperrt. Für den EHC Bülach hat dies weitreichende Folgen: Von der MyHockey-League-Mannschaft über den Nachwuchs bis hin zum gesamten Vereinsbetrieb stehen Trainings und Heimspiele vor grossen Herausforderungen.

Hunderte Trainings sowie zahlreiche Heimspiele müssen neu organisiert werden. Die erste Mannschaft verliert vorübergehend ihre Heimstätte, während die Nachwuchsteams auf alternative Eisflächen ausweichen müssen. Wie lange die Eishalle nicht genutzt werden kann, ist derzeit noch offen.

Die Swiss Ice Hockey Federation steht im Austausch mit dem EHC Bülach und den zuständigen Behörden und unterstützt die am Samstag, 5. September 2026, startende Spendenaktion des Vereins. Mit den gesammelten Mitteln sollen zusätzliche Eiszeiten finanziert, notwendige Transporte ermöglicht und damit sichergestellt werden, dass die Teams des EHC Bülach, vom Nachwuchs bis zur ersten Mannschaft, ihren Trainings- und Spielbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten können.

Zusätzlich wird zum Start der ersten Meisterschaftsrunde der MyHockey League am Samstag, 19. September 2026, eine Solidaritätsaktion zugunsten des EHC Bülach durchgeführt. Die teilnehmenden Vereine setzen damit gemeinsam ein Zeichen und zeigen, dass der EHC Bülach in dieser herausfordernden Zeit auf die Unterstützung der Eishockeygemeinschaft zählen kann.

Die Folgen des Hagelschadens stellen den gesamten Verein vor grosse Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass die Schweizer Eishockeyfamilie in dieser Situation zusammensteht. Es ist überwältigend zu sehen, wie gross die Hilfsbereitschaft innerhalb der Eishockeygemeinschaft bereits ist und wie die Vereine den EHC Bülach unterstützen. Swiss Ice Hockey bedankt sich bei allen Beteiligten für dieses starke Zeichen und wünscht dem EHC Bülach für die kommende Zeit viel Kraft und Durchhaltevermögen.

Auf der EHC Bülach Homepage koordiniert der Verein die Hilfsaktionen und informiert über das Spendenkonto.

Stadt Bülach will helfen

Bülach. (PM Stadt Bülach) Der Hagelsturm von letzter Woche hat die Eishalle Hirslen so stark beschädigt, dass sie bis auf Weiteres gesperrt werden musste.

Die Bülacher Eissport-Vereine müssen deshalb Eiszeiten ausserhalb von Bülach mieten und sind mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert. Um diese teilweise aufzufangen und den Trainings- und Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, hat der Stadtrat einen zweckgebundenen Rahmenkredit von 120’000 Franken gesprochen.

Am 28. August 2026 wurde die Region Bülach von einem aussergewöhnlich heftigen Hagelsturm getroffen, der erhebliche Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen verursachte. Besonders stark betroffen ist die Eishalle Hirslen: Das Dach wurde an zahlreichen Stellen vom Hagel durchschlagen und schwer beschädigt. Zudem könnten beschädigte Eternitplatten asbesthaltige Bestandteile enthalten. Aus diesen Gründen musste die Eishalle bis auf Weiteres gesperrt werden.

Stadt Bülach unterstützt Eissport-Vereine

Die Schliessung trifft den EHC Bülach und den Bülacher Eislaufclub BEC unmittelbar. Damit Trainings und Wettkämpfe weiterhin stattfinden können, müssen die Vereine Eiszeiten in anderen Eishallen mieten. Dadurch entstehen erhebliche Mehrkosten für Eiszeiten, Transporte und Organisation.

Der Stadtrat hat deshalb am 2. September 2026 einen zweckgebundenen Rahmenkredit von 120’000 Franken gesprochen. Damit sollen die ausserordentlichen Mehrkosten teilweise aufgefangen und der Trainings- und Spielbetrieb, insbesondere im Nachwuchsbereich, weitergeführt werden können. Die Unterstützung ist auf die Dauer der ausserordentlichen Betriebseinschränkung der Eishalle Hirslen beschränkt.

Daniel Ammann, Ressortvorsteher Bevölkerung und Sicherheit: «Die Bülacher Sportvereine leisten gerade im Nachwuchsbereich wertvolle Arbeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie in dieser ausserordentlichen Situation unterstützen. Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit von Vereinen, Verwaltung und Politik können wir nun rasch helfen. Dafür danke ich allen Beteiligten.»

Die Wiedereröffnung wird rasch möglichst angestrebt

Wie lange die Eishalle gesperrt bleiben muss, ist derzeit noch offen. Die Stadt Bülach arbeitet intensiv daran, die notwendigen Arbeiten voranzutreiben und die Eishalle möglichst rasch wieder in Betrieb zu nehmen. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Stadt wieder informieren.

Hinweis zu Asbest

Die beschädigten Eternitplatten des Hallendaches der Hirslen können asbesthaltige Bestandteile enthalten. Da freigesetzte Asbestfasern gesundheitsschädlich sein können, bleibt der Zutritt zur Eishalle aus Sicherheitsgründen untersagt. Im Aussenbereich der Eishalle besteht nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefährdung.

486 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht