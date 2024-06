EHC Biel verpflichtet Lias Andersson

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat mit Stürmer Lias Andersson (SWE, *1998) einen 7. Ausländer unter Vertrag genommen. Andersson wurde 2017 in der...

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat mit Stürmer Lias Andersson (SWE, *1998) einen 7. Ausländer unter Vertrag genommen.

Andersson wurde 2017 in der 1. NHL-Draft Runde von den New York Rangers als Nummer 7 gezogen und spielte in den vergangenen Saisons insgesamt 110 NHL-Spiele für die Rangers und die Los Angeles Kings.

hat einen Vertrag für 2 Saisons bis Ende April 2026 unterzeichnet.

Martin Steinegger, GM: «Lias Andersson ist ein polyvalenter Stürmer, der mit seiner Vielseitigkeit und seinen Fähigkeiten unser Offenspiel bereichern wird. Er ist in der Lage auf verschiedenen Positionen im Sturm zu agieren und sich sowohl offensiv als auch defensiv den Anforderungen der Spielsituationen anzupassen. Lias ist bereit für eine neue sportliche Herausforderung in der Schweiz und wird sich bestens vorbereiten um entscheidend zu unserem Erfolg beizutragen.»