EHC Biel verpflichtet Johnny Kneubuehler

Biel. (PM EHC) Stürmer Johnny Kneubuehler (*1996) wechselt auf die kommende Saison vom HC Ambri-Piotta zum EHC Biel.

Er hat einen Vertrag für 3 Saisons bis zum 30. April 2027 unterzeichnet.

Thomas Roost, EHCB-Chefscout «Johnny Kneubuehler ist ein so genannter «Late Bloomer», d.h. ein Spieler, der nach anfänglicher Stagnation im Profihockey erst später in seiner Karriere spürbare Fortschritte erzielt hat. In den letzten zwei Jahren hat er sich in Ambri vom Ergänzungsspieler zu einem wichtigen Puzzleteil in der Offensive entwickelt und die Torgefährlichkeit – die ihn bereits zu Juniorenzeiten ausgezeichnet hat – auch auf National League Niveau unter Beweis gestellt. Er hat solide Handskills, läuft ganz gut Schlittschuh und hat jüngst auch seinen Hockeysense auf den nächsthöheren «Level» gehievt.»