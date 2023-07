EHC Biel verpflichtet finnischen „Sturm-Kracher“ Aleksi Heponiemi aus der AHL

Biel. (PM EHC) Für die kommende Saison verpflichtet der EHC Biel den finnischen Stürmer Aleksi Heponiemi (*1999). Heponiemi spielte zuletzt 2 Saisons in der...

Biel. (PM EHC) Für die kommende Saison verpflichtet der EHC Biel den finnischen Stürmer Aleksi Heponiemi (*1999).

Heponiemi spielte zuletzt 2 Saisons in der NHL/AHL, zuvor war er in der Schwedischen HockeyAllsvenskan sowie in der finnischen Liiga engagiert.

Thomas Roost, Scout EHC Biel: „Aleksi Heponiemi ist ein wunderbarer, eleganter Spielmacher mit hoch entwickeltem Hockeysense und guter Spielübersicht. Sein allgemeiner „Skill-Level“ ist weit überdurchschnittlich und sein Speed und seine Mobilität sind bemerkenswert. Er ist noch nicht auf dem Zenit seines Könnens und körperlich war er bis jetzt noch nicht stabil genug, um die NHL aufmischen zu können. Mindestens theoretisch passt er hervorragend in unsere Liga, ich freue mich riesig auf Aleksi Heponiemi.“

