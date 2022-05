EHC Biel verpflichtet finnischen NationaltorhÃ¼ter Juho Olkinuora

Biel. (PM EHC) Für die kommende Saison verpflichtet der EHC Biel den finnischen Nationaltorhüter Juho Olkinuora (*1990, 190cm 91kg). Olkiunora spielte zuletzt 3 Saisons...

Biel. (PM EHC) Für die kommende Saison verpflichtet der EHC Biel den finnischen Nationaltorhüter Juho Olkinuora (*1990, 190cm 91kg).

Olkiunora spielte zuletzt 3 Saisons in der KHL, zuvor war in der finnischen Liiga sowie in Nordamerika (AHL, ECHL) engagiert.

Der finnische Weltmeister und Olympiasieger besetzt die 6. Ausländerposition beim EHCB und hat einen Vertrag bis zum 30. April 2023 unterzeichnet.

Marco Streit, Goalie Coach: «Juho „Jussi“ Olkinuora ist mit seinen 31 Jahren im besten Torhüteralter! Er bringt die Erfahrung von mehreren Saisons in den Topligen aus Finnland und Russland mit. Mit der finnischen Nationalmannschaft holte er 2019 WM Gold, 2020 WM Silber und wurde dabei ins All Star Team gewählt!

Zuletzt stand er für Metallurg Magnitogorsk in der KHL im Kasten wo er eine tragende Rolle inne hatte!»