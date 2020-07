EHC Biel verpflichtet finnischen „Abwehr-Riesen“ Petteri Lindbohm

Zuzug für die Verteidigung – der EHC Biel verpflichtet für die Saison 2020/21 den Verteidiger Petteri Lindbohm. Der finnische Internationale spielte in den letzten...

Zuzug für die Verteidigung – der EHC Biel verpflichtet für die Saison 2020/21 den Verteidiger Petteri Lindbohm.

Der finnische Internationale spielte in den letzten beiden Saisons beim LHC. Zuvor war Lindbohm auch in der NHL und AHL engagiert. Der 190cm grosse Lindbohm (*1993) ist heute in Biel eingetroffen.

Martin Steinegger, General Manager: „Petteri Lindbohm spielt mit viel Energie und Herz. Er ist ein dynamischer Zweiwegverteidiger, physisch präsent in der eigenen Zone und schaltet sich gerne auch als vierter Mann in den Angriff ein. Petteri wird ein wichtiger Anker in unserer Verteidigung sein.“