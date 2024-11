Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet Anthony Greco (*1993) bis Ende Saison 2025. Der 31-jährige US-amerikanische Flügelstürmer wechselt aus der KHL, wo er...

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet Anthony Greco (*1993) bis Ende Saison 2025.

Der 31-jährige US-amerikanische Flügelstürmer wechselt aus der KHL, wo er zuletzt für Lada Togliatti aktiv war, ins Seeland und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 unterschrieben.

Greco bringt eine beeindruckende Mischung aus Schnelligkeit und Technik mit.

Der Flügelspieler sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrung in der AHL und absolvierte zudem Einsätze in der NHL.

