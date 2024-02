EHC Biel stellt Headcoach Petri Matikainen frei

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat heute, am Sonntag, seinen Headcoach Petri Matikainen und seinen Assistenten Juha Vuori per sofort freigestellt. Ab sofort...

Ab sofort übernehmen Sportchef Martin Steinegger und Anders Olsson (SWE) die Verantwortung der 1. Mannschaft bis zum Ende der laufenden Saison. Nach Abschluss der Saison wird die Trainerposition für die kommende Spielzeit 2024-2025 neu besetzt.

Anders Olsson war von 2017 bis 2021 als Assistent Coach beim EHC Biel tätig und führte in der laufenden Saison als Headcoach den HC Martigny in der Swiss League.

Stéphanie Mérillat, Co-Präsidentin des EHC Biel: „Leider lassen die Resultate, insbesondere die Art und Weise der letzten Spiele, wenig Zuversicht, dass wir ohne Veränderungen im Trainerstab das Minimalziel, die Qualifikation für die Play-In-Runde, erreichen können. Es war von Anfang an eine anspruchsvolle Saison, in welcher unsere Coaches Petri und Juha täglich nach neuen Lösungen gesucht haben. Leider wurde unsere Aufholjagd mit vielen erfolgreichen Spielen in den letzten Wochen jäh gebremst, was uns heute keine andere Wahl liess, als diese Rochade auf der Trainerposition vorzunehmen.“