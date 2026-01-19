Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Biel stellt Headcoach Martin Filander per sofort frei
EHC BielTransfers

EHC Biel stellt Headcoach Martin Filander per sofort frei

19. Januar 20261 Mins read42
Biel. (PM EHC) Nach einer eingehenden Analyse des bisherigen Saisonverlaufs haben der Verwaltungsrat und die sportliche Leitung des EHC Biel am heutigen Montag entschieden, Headcoach Martin Filander per sofort von seinen Aufgaben zu entbinden.

In den vergangenen Wochen konnte trotz einzelner positiver Entwicklungen nicht die gewünschte sportliche Gesamtentwicklung festgestellt werden. Die Integration und Förderung der jungen Spieler verläuft erfreulich und entspricht den strategischen Zielsetzungen des Clubs. Nebst den erzielten Resultaten entsprach jedoch auch das Auftreten der Mannschaft nicht immer den Erwartungen, welche der EHC Biel sowie seine Zuschauerinnen und Zuschauer an das Team stellen dürfen.

Der EHC Biel bedankt sich bei Martin Filander herzlich für seinen Einsatz und seine Arbeit während der vergangenen eineinhalb Jahre und wünscht ihm für seine private wie auch berufliche Zukunft alles Gute.

Bis zur Verpflichtung eines neuen Headcoaches wird die Mannschaft interimistisch von den beiden Assistant Coaches Mathias Tjärnqvist und Beat Forster betreut

225
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Königsbrunn: Mühsamer Arbeitssieg gegen Amberg

