EHC Biel nimmt Anpassungen im Kader vor

Biel. (PM EHCB) Der EHC Biel und Johnny Kneubühler haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den bis zum Ende der Saison laufenden Vertrag per sofort aufzulösen.

Der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Genève-Servette HC.

Nachdem Johnny Kneubühler seine sportliche Zukunft ab der Saison 2027/28 bei Genève-Servette HC geplant hat, hat der EHC Biel die Situation neu beurteilt. Die Bemühungen des Clubs um eine längerfristige Zusammenarbeit führten zu keiner gemeinsamen Perspektive. Vor diesem Hintergrund sind beide Parteien zum Schluss gekommen, dass ein sofortiger Wechsel die sinnvollste Lösung darstellt.

Der EHC Biel bedankt sich bei Johnny Kneubühler für seinen Einsatz im rot-gelben Trikot und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig verstärkt sich der EHC Biel mit Joël Vermin. Der 34-jährige Schweizer stösst per 1. September 2026 vom SC Bern zum EHC Biel und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterschrieben. Der EHC Biel und der SC Bern haben sich gemeinsam darauf verständigt, dass Joël Vermin den Aufbau für die neue Saison bereits im August in Biel absolvieren kann. So kann er sich optimal auf die kommende Spielzeit vorbereiten und sich frühzeitig in die Mannschaft integrieren.

Joël Vermin verfügt über grosse nationale und internationale Erfahrung und ist aufgrund seiner Vielseitigkeit ein wertvoller Gewinn für unser Team. Er kann sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger eingesetzt werden und bringt Führungsqualitäten, Spielintelligenz und viel Routine mit.

Martin Steinegger, General Manager des EHC Biel: «Wir respektieren den Entscheid von Johnny Kneubühler. Gleichzeitig verfolgen wir beim EHC Biel eine klare Linie: Wir wollen Spieler im Kader haben, die sich mit unserem Club und unseren sportlichen Zielen voll identifizieren. Mit Joël Vermin gewinnen wir einen national und international erfahrenen Spieler, der auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann und unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich viel Stabilität und Qualität verleihen wird.»

Seine Karriere in Zahlen

Source: Joël Vermin @ Elite Prospects

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