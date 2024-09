EHC Bayreuth: Knappe Niederlage gegen die WÃ¶lfe

Bayreuth. (PM EHC) Im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison verlor der EHC Bayreuth gegen den klassenhöheren Regionalligisten EHV Schönheide mit 3:5 (1:0,1:3,1:2). Dabei kamen...

Bayreuth. (PM EHC) Im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison verlor der EHC Bayreuth gegen den klassenhöheren Regionalligisten EHV Schönheide mit 3:5 (1:0,1:3,1:2).

Dabei kamen die Gelb-Schwarzen besser in die Partie, hatten mehr vom Spiel und gingen auch verdient in der 7. Minute durch Andreas Geigenmüller in Führung. Ab Mitte des Drittels kam dann Schönheide besser ins Spiel und zu ihren ersten Torchancen, die aber alle ungenutzt blieben.

Im Mittelabschnitt dominierte der Regionalligist klar das Spielgeschehen, glichen in der 24. Minute aus und gingen selbst vier Minuten später in Führung., die Bayreuther verloren den Zugriff und konnten sich bei „Basti“ Dünkel bedanken, der mit einigen Glanzparaden seine Mannschaft im Spiel hielt. Wiederum Andreas Geigenmüller glich in der 36. Minute nochmal aus, postwendend gelang den Westsachsen jedoch in der 39. Minute die erneute Führung.

Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie zunächst so vor sich hin. Schönheide war läuferisch überlegen und hatte die klareren Chancen. Folgerichtig erhöhte der Regionalligist auf 2:4 und 2:5, ehe Neuzugang Gramatik mit dem Tor zum 3:5 Endstand nochmal für die Tigers traf.

EHC-Coach Thorsten Steffens brachte es auf den Punkt: „Es war für beide Mannschaften das erste Spiel der Saison. Wir wissen jetzt, an was wir noch arbeiten müssen. Taktische Vorgaben müssen umgesetzt werden, die groben Fehler abgestellt werden. Etwas mehr hatte ich mir erwartet, aber wir haben noch Zeit bis zum Punktspielstart, da gilt es dann, fit zu sein und die ersten Punkte zu holen.“

Das nächste Testspiel ist gleichzeitig das Rückspiel – am 29. September um 17:00 Uhr beim EHV Schönheide.

-msch-

EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. – EHV Schönheide 3:5 (1:0,1:3,1:2)

EHC Bayreuth: Dünkel, Arendas – Beaudoin, Kraus, Humnaniuk, Pleger, Köhler,

Schwarz, Hegenbarth, Gramatik – Mattwich, Boulanger, Zdziarstek,

Kübler, Geigenmüller, Klughardt, Wendl, Trolda, Herold

EHV Schönheide: Wandeler, Kreller – Fromberger W., Seidel, Hähnlein, Löhmer –Berlin, Lenk, Freitag, Rühle, Meixner, Rubes, Richter, Heinz, Fromberger E., Zerbst, Stark

Tore: 1:0 (7.) Geigenmüller; 1:1 (24.) Zerbst (Meixner, Richter); 2:1 (28.) Geigenmüller; 2:2 (36.) Lenk (Berlin, Rubes); 2:3 (39.) Berlin (Seidel, Rubes); 2:4 (41.) Heinz (Freitag); 2:5 (50.) Berlin (Lenk, Seidel) 3:5 (50.) Gramatik

Zuschauer: 218