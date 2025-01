EHC Bayreuth: Dem Sieg in Straubing folgt eine Niederlage gegen Dorfen

Bayreuth. (PM EHC) Im ersten Spiel des Jahres gelang dem EHC auswärts beim EHC Straubing der vierte Sieg in Serie.

Am Montag gab es dann zuhause eine Niederlage gegen Aufstiegskandidat Dorfen

EHC Straubing – EHC Bayreuth 1:9

Die Bayreuther zeigten sich an diesem Abend überlegen und gingen gleich nach Beginn durch Andreas Geigenmüller in Führung. Da man sich während der ersten dreißig Minuten des Spiels das Leben durch einige Strafzeiten selbst schwer machte, kam Straubing zum Ausgleich und es dauerte bis Mitte des zweiten Drittels, ehe Florian Lüsch den EHC wieder in Führung brachte. Anschließend war der Bann aber gebrochen und auch weitere Unterzahlsituationen blieben die Ausnahme. Im letzten Abschnitt spielten nur noch die Bayreuther, trafen fast nach Belieben und gestalteten durch Andreas Geigenmüller (2x), Florian Lüsch (3x), Stefan April und Stephan Trolda das Ergebnis mehr als deutlich.

Tore:

0:1 (01.) Geigenmüller (Boulanger)

1:1 (15.) Franz (Penzkofer, Früchtl)

1:2 (31.) Lüsch (Wendl, Schwarz)

1:3 (41.) Geigenmüller (Boulanger)

1:4 (44.) Geigenmüller (Boulanger)

1:5 (44.) Lüsch (Maier)

1:6 (51.) April (Lüsch)

1:7 (59.) Lüsch (Boulanger, Arendas)

1:8 (59.) Lüsch (Boulanger, Kraus)

1:9 (60.) Trolda (April)

Strafen:

Straubing: 18 Minuten plus 10 gegen Stadler

Bayreuth: 14 Minuten

Zuschauer: 59

EHC Bayreuth – ESC Dorfen 2:6

Mit einem Gegner ganz anderer Kragenweite bekamen es unsere Jungs dann im Heimspiel am Dreikönigstag zu tun: Der Bayernligaabsteiger aus Dorfen trat von Beginn an dominant auf und führte nach dem ersten Abschnitt bereits mit 0:2. Als die Gäste kurz nach Beginn des zweiten Drittels ihre Tore drei und vier erzielten, schien die Begegnung schon gelaufen. Der EHC hielt aber dennoch dagegen und kam seinerseits durch Andreas Geigenmüller nach 24 Minuten zum ersten Treffer des Abends. Anschließend war die Partie ausgeglichener mit Tormöglichkeiten für beide Mannschaften, doch erst knapp zehn Minuten vor dem Ende gelang Florian Lüsch das zweite Tor für die Bayreuther. Nun war der EHC am Drücker und drauf und dran, zum Anschluss zu kommen. Doch während dieser Druckphase sorgten dann aber die Dorfener mit einem Treffer auf das leere Tore für die Entscheidung.

Tore:

0:1 (04.) Heinisch (Hradek, Miculka)

0:2 (14.) Miculka (Heinisch, Hradek)

0:3 (21.) Heinisch (Miculka, Hradek)

0:4 (22.) Naar (Miculka)

1:4 (24.) Geigenmüller (Maier, Lüsch)

2:4 (52.) Lüsch (Geigenmüller, Maier)

2:5 (58.) Miculka (Hradek)

2:6 (59.) Ali (Geier, Franz)

Strafen:

Bayreuth: 12 Minuten

Dorfen: 6 Minuten

Zuschauer: 156

Der EHC bleibt damit weiterhin auf dem 6. Rang in der Tabelle. Nun folgen für den EHC zwei Auswärtsspiele, zunächst am 10.01. in Selb und am 17.01. in Dorfen, dann geht es am Sonntag, den 19.01. zuhause gegen Hassfurt.

